영주 소수박물관, 보물 ‘대성지성문선왕전좌도’ 등 논어 판본 50여 종 공개

‘대화- 나의 물음에 논어가 답하다’

영주시 0 소수박물관 특별기획전 홍보 포스터/영주시

경북 영주시는 오는 5월 2일부터 내년 1월 31일까지 소수박물관 별관 기획전시실에서 특별기획전 '대화 - 나의 물음에 논어가 답하다'를 개최한다.30일 영주시에 따르면 이번 전시에서는 박물관이 소장한 보물 '대성지성문선왕전좌도(大聖至聖文宣王殿坐圖)'를 비롯해 50여 종에 달하는 다양한 '논어(論語)' 판본을 대중에게 공개하고 시대를 초월한 성인 공자의 철학을 현대인을 위한 대중적인 언어로 소개하기 위해 기획됐다.전시는 공자의 생애와 논어의 탄생, 공자를 공경했던 제자들과의 에피소드, 50권의 '논어'로 보는 50가지의 인생 문답, 소수서원에 소장된 '논어' 등의 소주제로 나누어 구성된다.첫 번째 전시 파트에서는 공자의 일대기와 제자들과의 문답을 통해 그의 사상을 조명한다. '대성지성문선왕전좌도'를 통해 유교 성인이 예우받던 모습을 확인할 수 있으며 '논어' 50권에서 현대인이 공감할 수 있는 50개의 문장을 선별해 소개한다. 학술적 해설 대신 대중적인 언어로 공자의 메시지를 쉽게 풀어낸 점이 특징이다.두 번째 체험 파트에서는 관람객이 직접 참여하며 전시의 여운을 즐길 수 있는 공간으로 꾸며졌다. 영주선비도서관과 협업해 운영되는 '순회도서관'에서는 관련 서적을 자유롭게 열람할 수 있으며 '논어' 구절 필사 체험과 기념 스탬프, '세한도' 배경 포토존 등 다양한 프로그램이 마련된다.시는 이번 특별기획전을 통해 공자의 사상과 '논어'의 가르침을 현대적인 시각에서 쉽게 풀어내고 관람객들이 고전의 가치를 일상 속에서 공감할 수 있도록 할 계획이다.권순도 소수서원관리사무소장은 "이번 전시는 박물관의 보물을 관람하는 기회를 제공하는 것은 물론, 2500년 전 공자의 가르침이 현대인의 고민에 어떤 답을 줄 수 있는지 생각해보는 시간이 될 것"이라며 "많은 관람객이 박물관을 찾아 고전의 가치와 선비정신을 체험하길 바란다"고 말했다.