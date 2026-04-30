청도군, 시군평가 95개 지표 체계적 대응…김동기 대행 “책임감 갖고 목표달성 최선”

청도군, 보건소 이전 신축 현장점검 실시 0 청도군이 지난 29일 보건소 이전 신축 현장을 점검 하고 있는모습/청도군

보건소현장점검 0 청도군이 지난 29일 보건소 이전 신축 현장을 점검 하고 있는모습 /청도군

경북 청도군이 올해 경북도청이 실시하는 시군평가에서 우수한 성과를 거두기 위해 총 95개 지표에 대해 선제적으로 대응하고 있다. 김동기 군수 권한대행은 직접 평가지표를 점검하고, 우수한 성과 달성을 위해 전 직원의 책임감을 강조했다.30일 청도군에 따르면 시군평가는 정부합동평가 연계지표 89개와 도 자체 개발 역점시책 6개 등 총 95개 지표(정량 85, 정성 10)로 구성된다.시군평가에서 성과를 위해 김동기 군수 권한대행은 지난 29일 군청 대회의실에서 100여명이 참석한 가운데 2026년 시군평가(정부합동평가) 실적제고 대응방안 교육 및 추진대책회의를 주재했다. 김 대행은 회의에서 국·도정 주요 시책에 대한 관심도를 높이고, 행정의 효율성·책임성·통합성을 확보해야 한다고 강조했다.김 대행은 철저한 지표 매뉴얼 숙지, 부서·읍면 간 공동대응 체계 구축, 추진상황 보고회를 통한 정기점검, 지표 담당자 수시면담 등을 주요 실천 과제로 제시했다. 또 전년도 미달성 지표의 철저한 원인 분석 및 대책과 신규 지표 대응을 위한 향후 추진계획 수립, 경북도 지정 시군 중점관리 지표의 효과적인 대응 등도 주문했다.청도군은 지표 담당자 수시면담, 추진상황 보고회 등으로 실적점검을 체계적으로 추진해 우수한 성과 달성을 위해 행정력을 집중할 계획이다.김동기 군수 권한대행은 "시군평가는 단순한 순위 경쟁을 넘어 군정 전반의 행정역량과 정책 추진 성과를 보여주는 중요한 평가이므로 각 지표 담당자들이 책임감을 갖고 목표 달성에 최선을 다해주길 바란다"고 말했다.