“도시락 금지에 운동회 취소까지” 달라진 초등생 운동회에 온라인 갑론을박

운동회 0 /인터넷 커뮤니티

최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 초등학교 운동회 운영 방식이 달라지고 있다는 사례가 공유되며 논쟁이 확산되고 있다. 일부 학교에서 학부모 간 비교와 상대적 박탈감을 줄이기 위해 도시락과 간식 반입을 금지하고 급식을 제공하는 방식으로 행사를 진행하고 있다는 내용이다.게시글 작성자는 "예전처럼 각자 도시락을 싸오는 것이 아니라 음식물 반입 자체가 금지됐다"며 "잘 준비해온 가정과 그렇지 못한 가정이 비교된다는 민원이 이유라고 들었다"고 전했다. 이에 따라 학생들은 운동회 당일에도 동일한 급식을 제공받고 학부모가 별도로 음식을 전달하거나 간식을 나눠주는 행위 역시 제한된 것으로 알려졌다.더 나아가 일부 학교에서는 운동회 자체를 취소한 사례도 언급했다. 이 작성자는 "첫째가 다니던 학교에서는 편부모 가정이나 부모가 참석하기 어려운 아이들이 위축될 수 있다는 민원으로 행사가 아예 열리지 않았다"고 설명했다. 그는 "소수의 의견을 존중하는 취지는 이해하지만 다수의 경험 기회가 사라지는 것이 과연 바람직한지 의문"이라고 덧붙였다.이 같은 변화는 학교 현장에서 반복적으로 제기되는 민원과 형평성 문제를 반영한 결과로 보인다. 학부모 간 경제적·환경적 차이가 행사에서 드러나며 아이들에게 심리적 영향을 줄 수 있다는 우려가 꾸준히 제기돼 왔기 때문이다. 특히 초등학생 시기는 또래 비교에 민감한 시기로 작은 차이도 위축감이나 소외감으로 이어질 수 있다는 것이다.온라인 반응은 엇갈린다. 일부 누리꾼들은 "운동회 도시락과 간식은 어린 시절의 중요한 추억인데 과도하게 제한하고 있다"고 아쉬움을 나타냈다. "부모 참여까지 제한하거나 행사를 취소하는 것은 지나치다"는 비판도 이어졌다. 반면 "부모가 오지 못하는 아이들이 소외감을 느낄 수 있는 만큼 일정 부분 이해된다"는 의견도 적지 않다.일각에서는 경쟁 요소 축소에 대한 우려도 제기된다. 운동회에서 승패를 최소화하거나 무승부 형태로 운영하는 사례가 늘면서 아이들이 경쟁과 결과를 받아들이는 경험이 줄어드는 것 아니냐는 지적이다. 이에 대해 "공정한 경쟁과 결과 수용을 배우는 것도 교육의 일부"라는 주장과 "어린 시기에는 과도한 경쟁보다 정서적 안정이 우선"이라는 입장이 맞서고 있다.