[포토] 국민의힘 서울시당 ‘필승 결의’

오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 배현진 서울시당위원장을 비롯한 참석자들이 30일 국회 의원회관에서 열린 제9회 전국동시지방선거 국민의힘 서울시당 필승 결의 및 공천자 대회에서 구호를 외치고 있다.