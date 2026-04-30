[포토] 민주, 김성범 전 해수차관 영입

정청래 더불어민주당 대표가 30일 국회에서 열린 3차 인재영입식에서 김성범 전 해양수산부 차관에게 파란 점퍼를 입혀준 뒤 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김한규 제주도당위원장, 정청래 대표, 김성범 전 차관, 위성곤 제주지사 후보.