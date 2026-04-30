“드론을 개인화기처럼”…육군, 드론전사 50만명 육성한다

러우·이란 전쟁서 부각된 드론력, 2029년까지 교육용 상용드론 5만대 도입키로

KakaoTalk_20260430_105630487 0 육군은 29일 국방부 출입기자단을 대상으로 계룡대에서 정책설명회를 개최했다. /육군

육군이 현대전의 핵심 무기로 급부상한 드론을 신속 전력화를 위해 '50만 드론전사'를 육성한다.김규하 육군참모총장은 29일 계룡대에서 정책설명회를 열고 '아미타이거 플러스 전환', '드론·대드론·로봇 능력 조기 확충' 등 12개 분야 52개 정책발전과제를 선정해 추진하고 있다고 밝혔다.가장 주목할 부분은 육군은 '50만 드론전사'를 양성하겠다는 것이었다. 드론을 기존 감시·정찰 임무에만 제한적으로 운용하던 것에서 공격용 드론 적극 도입과 함께 적극적인 교육을 통해 장병들이 개인화기와 같이 자유자재로 운용할 수 있도록 하겠다는 구상이다.김 총장은 "드론을 전투원들이 모두 갖는 개인 화기와 같은 개념으로 정의하려 한다. 자유자재로 운용할 수 있도록 할 것"이라며 "감시·정찰 뿐 아니라 타격·지속지원 작전을 위한 용도로 발전될 것"이라고 전했다.최근 러시아·우크라이나 전쟁, 이란전쟁 등에서 드론의 활용성이 부각된 만큼, 드론의 활용 용도를 확대하겠다는 취지로 해석된다. 육군은 대대급 자폭드론 도입도 추진 중이라고 설명했다.육군은 50만 드론전사 양성을 위해 교육용 상용드론 1만1000여대를 도입하고 2029년까지 5만여대를 도입할 계획이다. 이에 따라 각 분대별로 교육용 드론 1대를 운용할 수 있도록 하겠다는 구상이다.다만 현 군 전력이 50만 명에 미치지 못하는 만큼 '50만 드론전사'는 실제 숫자를 의미하는 것이 아니라 전군에 드론 운용 능력을 안착시키는 '상징적 개념' 수준인 것으로 전해졌다.육군 관계자는 "정책의 큰 골격은 안규백 국방부 장관의 뜻이다. 일부로 육군은 드론교육센터 등 권역별로 21개소를 운영한다. 교육센터는 운용할 수 있는 교육이 주된 것이다. 혁신랩도 운영한다"며 "50만명을 양성하겠다기보다는 개념적인 용어다. 모든 병과에 드론 운용 자격을 부여하는 방식"이라고 전했다.최근 최전방 GOP 경계병 감축 논란에 대해선, 당장 병력을 줄일 수 있는 상황이 아니라고 선을 그었다. 김 총장은 "AI기반 과학화 경계시스템을 2개 사단에 시범적용해 운영 중이다. 경계작전 허점을 줄이는 방향으로 발전하고 있다"면서도 "(병력 감축은)단기간에 할 수 없다. 2040년께 충분히 가능할 것으로 본다"고 말했다.비상계엄 이후 군 신뢰 회복 문제도 거론됐다. 김 총장은 "고민이 큰 부분이다. 장병들과의 소통을 통한 조직 결속을 강화하고 있다"며 "충분히 회복할 수 있고 발전할 수 있다. 국민들이 크게 걱정하지 않아도 될 만큼 군 구성원들의 능력이 훌륭하다"고 전했다.