카카오게임즈, 1분기 영업손실 255억원…“신작으로 하반기 반등 노린다”

clip20260430123128 0 카카오게임즈 로고./제공=카카오게임즈

카카오게임즈가 올해 1분기 부진한 실적을 기록한 가운데, 하반기 신작으로 반등 흐름을 확보한다는 계획이다.카카오게임즈는 30일 2026년 1분기 연결 기준 매출 약 829억 원, 영업손실 약 255억 원을 기록했다. 각각 매출은 전년 동기 대비 약 33%, 전 분기 대비 약 16% 감소했다.이번 실적 부진은 기존 게임들의 매출 감소와 신작 성과 부재가 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다. 특히 주요 라이브 타이틀의 매출이 안정화 단계에 접어들면서 전체 실적 하방 압력이 커진 것으로 분석된다.사업 부문별로 보면 PC 온라인 게임은 비교적 선방했다. 해당 부문 매출은 약 279억 원으로 전년 동기 대비 소폭 증가했다. 반면 모바일 게임 매출은 약 550억 원으로 전년 동기 대비 40% 이상 급감했다.카카오게임즈는 2분기부터 신작 라인업을 통해 분위기 반전을 노린다는 계획이다. 장르와 플랫폼을 다변화한 신규 타이틀을 통해 하반기 실적 개선의 기반을 마련하겠다는 전략이다.현재 개발 중인 작품들의 완성도 점검도 속도를 내고 있다. 최근 2.5D MMORPG '프로젝트 OQ(가칭)'는 소규모 포커스 그룹 테스트(FGT)를 통해 그래픽과 세계관 등에서 긍정적인 평가를 받았다. 여기에 오는 6월에는 대형 온라인 RPG '아키에이지 크로니클'의 비공개 테스트도 예정돼 있다.이와 함께 대형 MMORPG '오딘 Q'를 비롯해 전략 어드벤처 RPG '던전 어라이즈', 오픈월드 좀비 생존 게임 '갓 세이브 버밍엄', 서브컬처 육성 시뮬레이션 '프로젝트 C(가칭)' 등 다양한 신작을 준비 중이다. 이들 타이틀은 모바일과 PC, 콘솔 등 멀티 플랫폼 전략을 기반으로 순차 출시될 예정이다.