[직딩썰] “입사 첫날 노동청 신고?”…‘역대급 패기’ 신입에 뒤집힌 회사

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"첫 출근 1시간 만에 '노동청 신고'?"…신입사원 한 명에 뒤집힌 회사 하루최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 '첫날 퇴사 신입' 사례가 확산되며 직장인들 사이에서 화제를 모으고 있다. 공유된 글에 따르면 한 회사에 입사한 신입사원이 출근 첫날부터 돌발 행동을 이어가며 단 하루 만에 퇴사에 이르는 상황이 벌어졌다. 이를 본 누리꾼들 사이에서는 "면접으로 사람을 다 알 수 없다"는 반응과 함께 조직 적응과 소통 방식에 대한 다양한 의견이 이어지고 있다.◇"사생활이라 묻지 마세요"…첫 단추부터 어긋난 소통해당 신입사원은 출근 직후 화장실을 다녀오겠다며 자리를 비운 뒤 약 1시간 만에 복귀했다. 이후 행선지를 묻는 질문에 "사생활"이라며 답변을 거부했고, 문제 제기 시 노동청 신고를 언급하며 갈등이 시작됐다.업무 과정에서도 상황은 나아지지 않았다. 상담 전화를 받아보라는 요청에는 "콜센터 직원이냐"고 반발했고, 교육 담당자와 언쟁까지 벌어졌다. 면담 자리에서는 "회사 사람들은 일 안 하고 면담만 하느냐"는 발언이 나오며 조직 내 긴장감이 극대화된 것으로 전해졌다.◇"돈 주고 정리하자"…초유의 당일 퇴사 협상결국 회사 측은 상황 수습을 위해 신입사원과의 분리를 선택했다. 퇴사를 전제로 일정 금액을 지급하는 방안을 제시했고, 양측은 금액을 두고 이례적인 '협상'을 벌였다.처음 제시된 금액에서 시작해 수차례 조율이 이어졌고, 최종적으로 약 17만 원 수준에서 합의가 이뤄지며 신입사원은 당일 퇴사한 것으로 알려졌다. 이 과정 자체가 마치 '흥정'처럼 진행되며 사내에서는 웃음 섞인 반응도 나왔다는 후문이다.◇"면접으론 모른다"…조직 적합성 검증 한계 드러나해당 사례는 직장인들 사이에서 채용 과정과 조직문화 전반에 대한 논쟁으로 확산되고 있다.일부에서는 "이 정도 상황에서도 회사가 비교적 침착하게 대응했다"며 조직의 유연한 대처를 긍정적으로 평가했다. 갈등 국면에서도 강압적인 방식 대신 대화를 통해 정리한 점을 높이 사는 분위기다.채용 단계에서 사전에 걸러내지 못한 점을 문제로 지적하는 의견도 적지 않다. 면접만으로 지원자의 태도나 조직 적합성을 충분히 검증하기 어렵다는 현실적 한계를 드러낸 사례라는 분석이다.