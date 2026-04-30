[포토] 조작기소 국조특위 마지막 전체회의

30일 국회에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회 전체회의에서 국민의힘 위원들이 서영교 위원장에게 항의를 하고 있다. 특위는 이날 국정조사 결과보고서 채택 등을 끝으로 활동을 마칠 예정이다.