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[포토] 민주당, 착!붙 공약 발표

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송의주 기자

승인 : 2026. 04. 30. 15:17

정청래 더불어민주당 대표가 30일 국회에서 열린 '착!붙 공약 프로젝트' 16호·17호·18호·19호 공약 발표에서 발언을 하고 있다.
송의주 기자

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