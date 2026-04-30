닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 사회일반

[르포] 기후위기 감시 전초기지…제주 고산 지구대기감시소

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260430010009880

글자크기

닫기

제주 김홍찬 기자

승인 : 2026. 04. 30. 16:10

국내 4곳 있는 감시소…WMO에 자료 제공
기후위기 가속화…실시간 감시 필요성↑
한반도 최남단서 유입 공기 채집
불소 계열 합성 물질 정밀 분석도
감시소외부
지난 29일 제주 고산 지구대기감시소 외부에 측정장비가 설치돼 있다. /김홍찬 기자
"우리나라 대기 중 원하는 물질의 농도를 정확하게 측정하기 위해 각 성분별로 다른 분석법으로 실시간 진행되고 있습니다. 커피를 맛있게 뽑아내기 위해 커피 머신의 특정 온도와 압력을 맞춰야 하는 것과 같습니다. 이곳에서 관측된 자료는 우리 기상 포털에 게재될 뿐 아니라 온실가스 세계 자료 센터로도 보내집니다."

지난 29일 찾은 제주 고산 지구대기감시소는 대기 상태뿐 아니라 국내에 영향을 끼칠 수 있는 모든 기후, 환경적 요인을 관측하는 전초기지 역할을 하고 있다. 이날 고산 감시소에 동행한 김수민 국립기상과학원 지구대기감시과 연구관이 가리킨 모니터에는 이산화탄소와 메탄 등 주요 온실가스 농도와 대기 중 수증기량 등이 초 단위로 나오고 있었다. 방문 당시 기록된 이산화탄소 배경농도는 442.1ppm. 역대 최고치를 기록한 지난해 한반도 이산화탄소 배경농도(432.7ppm)보다 높은 수준이다.

김 연구관은 "모든 실시간 데이터를 사용하는 것은 아니고, 외부 영향을 최소화하는 일종의 필터링 과정을 거친 뒤에야 실제 데이터로 활용한다"고 설명했다.

이곳 제주 고산 감시소는 2013년 WMO에서 지정된 감시소로, 온실가스 4종과 성층권 오존 1종을 포함해 모두 26종에 대한 관측을 맡고 있다. 우리나라에는 서해의 안면도, 남해의 제주 고산, 동해의 울릉도, 남동해의 포항 등 4곳의 감시소가 있다. 감시소는 우리나라 상공에 기후변화 원인물질이 유입되면서 내륙 산업 배출원의 영향을 최소화한 해안가에 세워졌다. 그 중 대한민국 남해상 대기 데이터를 책임지는 곳이 제주 한경면 수월봉 가장 높은 절벽에 위치한 제주 고산 지구대기감시소다.

온실가스 등으로 인한 지구온난화 현상이 가시화되자, 세계기상기구(WMO)는 1989년부터 지구대기감시프로그램(GAW)를 통해 세계 대기 성분 변화를 정기적으로 감시하고 있다. 이에 현재 전세계 100여개국에서 540여개 관측소에서 대기 상태를 관측하고 이를 취합해 기후변화 국제 협의체(IPCC) 평가보고서에 반영한다. 이렇게 만들어진 전 지구 대기 데이터는 전세계가 참여하는 중장기 기후 정책을 수립하는 토대가 된다.

내부
김수민 국립기상과학원 지구대기감시과 연구관이 감시소 내부 측정 모니터를 가리키며 설명하고 있다. /김홍찬 기자
감시소 건물 밖에는 공기와 대기복사, 자외선 등을 관측하는 갖가지 측정 장비가 위치해 있었다. 핵심인 온실가스는 불어오는 공기를 외부 흡입 타워로 빨아들인 뒤, 제습장치에서 수증기를 냉각해 제거한다. 순수하게 대기 성분만 남은 공기를 감시소 내부 분석 장치를 통해 이들의 농도를 측정하는 방식이다. 관측은 초 단위로 진행되지만, 외부 영향과 일시적인 바람 흐름 등에 따라 달라지기 때문에 즉각 데이터를 활용하지는 않는다. 관측 장비 중에서는 태양 빛에 반사되는 양으로 대기 성분을 측정하는 장비도 있는데, 이날처럼 흐린 날씨에는 데이터 신뢰도가 급격하게 낮아진다고 한다. 이에 수집된 데이터 중 신뢰도가 높은 것을 선별하는 과정을 거친 후에야 국내 기후정보포털과 WMO로 전송된다.

특히 아직은 대기 중 미량이지만 이산화탄소 등에 비해 기후변화 영향이 매우 큰 플루오린(불소) 계열 성분들에 대한 분석도 진행 중이다. 제주 고산 감시소에 설치된 합성 온실가스 분석실은 수소불화탄소, 과불화탄소 등 50여종 합성 온실가스를 정밀 측정한다. 이 정도 수준의 정밀도를 보유한 분석실은 전세계 14곳뿐이다. 온실가스 감시 대상인 염화불화탄소가 국제 규제로 최근 감소하고 있어도, 이를 대체한 신종 합성 물질이 산업 발전과 함께 계속 생산되기 때문에 이에 대한 사전 연구가 필요하기 때문이다.

기상청 관계자는 "이곳에서 측정된 자료는 앞으로의 기후 변화 전망과 실제 기후위기의 증거로 쓰인다"며 "최근 국회에서 추진 중인 '기후변화 적응법'에 지구대기감시 물질 6종에 대한 명칭을 아예 법령으로 만들어 놨는데, 실제 법안이 시행되면 감시 체계도 강화되지 않을까 생각한다"고 말했다.
김홍찬 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

한국 며느리 中 탕웨이, 50대 목전에 둘째 임신

삼성전자, 반도체만 영업익 53조원…분기 최대 실적 견인

연준, 기준금리 ‘매파적 동결’…1992년 이후 최다 반대표·파월 이사직 잔류

李, 삼전 노조 겨냥 “자신만 살겠다고 과한 요구하면 전체 노동자 피해”

트로트가수 김나희 8월 결혼…송가인·은가은 축하 인사

삼성바이오로직스 ‘파업 D-1’…노조위원장 해외여행 논란 속, 노사 마지막 협의 나선다

[단독] 전 미 국무부 군축담당 차관, ‘북핵 비확산 협상론’ 정면 비판...“김정은에 생명줄 제공, 무의미”

지금 뜨는 뉴스

‘46세’ 탕웨이 둘째 임신… “망아지 하나 더 생기게 돼”

‘고유가지원금’ 전국 모든 주유소 사용가능…연매출 무관

위즈위드, 26년 만에 문 닫는다…4월 30일 운영 종료

[직딩썰] 요즘 커뮤서 난리 난 ‘키움 vs 토스’ 메시지 차이점.jpg

“신차급 탈바꿈”…현대차, 그랜저 페이스리프트 공개