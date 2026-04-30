[속보]SOOP 1분기 영업이익 212억원…전년동기 대비 24.1% 감소

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SOOP은 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 212억원으로 지난해 동기보다 24.1% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 30일 공시했다.매출은 1060억원으로 작년 동기 대비 1.5% 감소했다. 순이익은 225억원으로 4% 줄었다.