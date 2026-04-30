[포토] 김철수 전 대한적십자사 회장, 자서전 ‘새벽의 옹달샘’ 출판기념회

김철수 효천의료재단 이사장(전 대한적십자사 회장)이 30일 서울 용산구 용산전쟁기념관 피스앤파크컨벤션에서 열린 효천(曉泉) 김철수 자서전 '새벽의 옹달샘' 출판기념회 및 북콘서트에서 환영사를 하고 있다. /정재훈 기자