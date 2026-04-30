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[포토] 김철수 전 대한적십자회장 자서전 출판기념회 축사하는 우종순 아시아투데이 회장

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정재훈 기자

승인 : 2026. 04. 30. 16:21

우종순 아시아투데이 대표이사·회장이 30일 서울 용산구 용산전쟁기념관 피스앤파크컨벤션에서 열린 효천(曉泉) 김철수 자서전 '새벽의 옹달샘' 출판기념회 및 북콘서트에 참석해 축사를 하고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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