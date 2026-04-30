한·호주, 에너지안보 공동성명 발표…“중동 리스크 속 공급망 협력 강화”

양국 장관 공동명의 발표…공급망 회복력·안정적 수급 협력 명문화
호주 최대 LNG 공급국·한국 주요 정유제품 공급국…상호보완 구조 강조
30일 산업통상부에 따르면, 한국과 호주는 이날 '대한민국-호주 에너지자원 안보 공동성명(Australia-Republic of Korea Joint Statement on Energy Resource Security)'을 발표했다. 이번 공동성명은 조현 외교부 장관, 김정관 산업부 장관과 호주의 페니 웡 외교장관, 매들린 킹 자원장관, 크리스 보언 기후에너지장관 공동 명의로 이뤄졌다.
양국은 최근 중동 지역 긴장 고조가 에너지자원 및 주요 원자재 시장에 미치는 영향에 대해 깊은 우려를 공유하고, 개방된 시장과 규범 기반 무역 질서를 바탕으로 안정적이고 신뢰할 수 있는 에너지 협력이 양국 경제안보의 핵심 요소임을 재확인했다.
특히 한국과 호주는 오랜 기간 상호보완적인 에너지 협력 구조를 구축해온 점을 강조했다. 호주는 한국의 최대 액화천연가스(LNG) 공급국이자 콘덴세이트 및 핵심광물 주요 공급국이며, 한국은 호주에 정제 석유제품을 공급하는 주요 국가이자 최대 경유 공급국이다.
양국은 이번 공동성명을 통해 에너지자원 공급망 회복력 강화를 위해 공동 대응하기로 했다. 경유와 기타 액체연료, LNG, 콘덴세이트 등 주요 에너지 자원의 안정적이고 안전한 공급을 유지하기 위해 긴밀히 협력하고, 공급 차질 발생 시 상호 통보 및 협의를 강화하기로 했다.
정부는 이번 공동성명이 글로벌 에너지 시장의 불확실성이 확대되는 상황에서 양국 간 전략적 협력 기반을 공고히 하고, 안정적인 자원 수급 체계를 구축하는 계기가 될 것으로 평가했다.