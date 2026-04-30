[부고] 장예림(아시아투데이 기자)씨 외조부상

▲김일중(향년 92세)씨 별세, 강영애씨 남편상, 김선영씨 부친상, 장용일씨 장인상, 장예림(아시아투데이 기자)·지순·정임씨 외조부상=30일, 익산병원장례식장 201호, 발인 2일 오전 9시10분, 장지 하늘공원정수원 임실호국원. ☎063)851-9444



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