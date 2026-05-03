레이다 못잡는 ‘골판지 드론’...극강의 가성비 비대칭 무인기

스텔스에 값싼 전투 드론 혁명, ‘종이 드론’ 공습

대당 30만 엔의 파괴력, 레이더 뚫는 ‘골판지 날개’…

일 방산 스타트업 ‘에어카무이 150’

‘플랫팩’ 혁명과 스텔스 효과: 레이더가 못 잡는 종이 날개

0503 일본 골판지 드론 0 고이즈미 신지로 일본 방위상이 지난달 27일 일본의 방산 스타트업 '에어카무이(AirKamuy)' 관계자들과 만나 골판지 드론을 살펴보는 모습 / 고이즈미 신지로 SNS(X)

0503 호주 골판지 드론 0 호주의 SYPAQ(사이팩) 사가 개발한 코르보(Corvo) PPDS(Precision Payload Delivery System)는 일명 '골판지 드론'으로 불리며 우크라이나 전쟁에서 예상치 못한 전술적 성과를 거두고 있는 무인기다. / 사이팩(SYPAQ)

올해 각국의 국방 전략의 핵심 키워드는 '고도화'가 아닌 '최적화'로 이동하고 있다.日 방위성이 최근 실전 배치를 본격화하는 '골판지 드론'은 현대전이 직면한 경제적 모순을 파고드는 가장 치명적인 비대칭 병기다. 단순히 종이 소재를 사용했다는 화제성을 넘어, 이 무기체계가 가진 기술적 제원과 전략적 파괴력을 정밀 분석한다.일본 방산 스타트업 '에어카무이'(AirKamuy)가 개발하여 방위성에 공급 하는 '에어카무이 150'은 군사용 무인기의 고정관념을 파괴하는 하드웨어 구성을 갖추고 있다. 즉, 무기 체계의 '로테크(Low-tech)의 하이테크화'를 상징한다.특징으로 강화 골판지 설계인데, 주날개와 동체 대부분은 특수 코팅된 강화 골판지로 제작되었다. 이는 습기와 온도 변화에 취약한 일반 종이의 단점을 공학적으로 보완한 결과다.초저가 양산 체계로서 기체 1대당 제작 비용은 약 30만 엔(한화 약 270만 원)이다. 이는 미 해군이나 일본 자위대가 사용하는 기존 소형 무인기 가격의 1% 미만 수준이다.일명 '체계 플랫팩'(Flat-pack)으로, 모든 부품은 납작한 상자에 담겨 배송된다. 전문 인력이 아닌 일반 병사도 별도의 복잡한 도구 없이 5분 내외로 조립하여 즉시 발사할 수 있다.골판지 전투 드론인 '에어카무이 150'의 작전 제원은 120km/h의 최고 속도, 약 150km의 작전 반경, 페이로드(탑재 중량)은 1.5~2.0kg (고해상도 광학 센서 또는 폭발물 탑재 가능)이다.골판지 드론의 진정한 위력은 물리적 타격력이 아닌 '경제적 살상력'에 있다.특히 골판지 특징상 종이는 레이더 전파를 흡수하거나 산란시키는 특성이 있다. 따라서 별도의 스텔스 도료 없이도 레이더 반사 면적(RCS)이 극히 작아, 기존 방공 레이더가 조기에 탐지하기 매우 까다롭다.적의 방공 미사일 고갈 전략으로, 적군이 이 270만 원짜리 드론을 막기 위해 1발당 수억 원에서 수십억 원에 달하는 지대공 미사일을 발사하게 만드는 것이 핵심 전략이다. 수천 대의 드론을 투입할 경우, 적의 방공 탄약고를 강제로 비우게 만드는 '소모전'의 끝판왕이라 할 수 있다.뛰어난 드론 스웜(Swarm, 군집) 공격이 가능하다. 낮은 제조 가격 덕분에 한꺼번에 수백 대를 동시 운용하는 군집 비행이 가능하다. 이는 현대의 다목표 교전 시스템 조차 처리 용량을 초과(Overload)하게 만들어 적의 방공망을 마비시킨다.고이즈미 신지로 일본 방위상은 취임 이후 줄곧 "무인 무기체계의 양적 팽창"을 강조해 왔다. 2026년 일본 방위 예산의 향방은 이를 증명한다.일본 정부가 확정한 2026 회계연도(2026년 4월~2027년 3월) 방위 예산안은 사상 처음으로 9조 엔(한화 약 83조 5,000억 원) 시대를 열었다.특히 이번 예산의 백미는 고가의 유인 무기 체계를 보완하거나 대체할 '무인기(Drone) 및 무인 체계'에 대한 파격적인 투자다. 日 방위 예산안 중 무인기 활용 및 확보에 배정된 총액은 약 2,773억 엔(한화 약 2조 5,000억 원) 규모로 파악되고 있다일명 '실드(SHIELD)' 체계라고 하는 일본 연안 방어를 위한 다층적 자동 방위망인 'SHIELD' 사업에 1,001억 엔(약 9,200억 원)이 편성되었다. 이는 수천 규모의 소형 공격형 드론, 무인수상정(USV), 무인잠수정(UUV)을 도입하여 적의 접근을 차단하는 핵심 사업이다.또한 육·해·공에서 사용할 10여 종의 무인기 수천 대를 확보하기 위해 별도의 대규모 예산이 투입된다. 여기에는 최근 화제가 된 '골판지 드론'과 같은 저가형 소모성 드론의 조달 비용이 포함되어 있다.日방위성의 무기체계 공급망 다변화는 가와사키나 미쓰비시 같은 거대 방산업체에 의존하던 관행을 깨고, '에어카무이' 같은 스타트업을 국방 공급망의 전면에 내세웠다. 이는 전시 상황에서 민간 골판지 공장을 즉각 무기 생산 기지로 전환할 수 있는 잠재력을 확보한 것이다.특히 日해상자위대는 현재 '에어카무이 150' 골판지 드론을 대공 사격 표적기로 상시 운용하며 방대한 비행 데이터를 축적하고 있다. 이는 유사시 표적기를 공격용 자폭 드론으로 즉시 소프트웨어 업데이트만으로 전환할 수 있는 기반이 된다.일본은 난세이 제도 등 영토 분쟁 가능성이 있는 도서 지역에 이 드론의 생산 및 운용 거점을 구축하고 있다. 고가의 자산을 배치하기 어려운 전방 지역에 '저가형 억제력'을 심겠다는 복안이다.우크라이나 전쟁에서 호주의 골판지 드론(Sypaq)이 러시아의 최첨단 전투기를 타격한 사례는 더 이상 우연이 아니다. 일본은 이 사례를 철저히 벤치마킹하여 국가 차원의 표준 무기 체계로 승격시켰다.결론적으로 일본의 종이 드론 혁명은 기술의 화려함이 아닌 전략의 영리함을 보여준다. "가장 저렴한 것으로 가장 값비싼 목표물을 파괴한다"는 이 지극히 현실적인 논리는, 고도화된 첨단 무기에만 매몰되어 있던 전 세계 방산 시장에 강력한 경종을 울리고 있다.전쟁의 규칙은 이제 '누가 더 비싼 칼을 가졌는가'가 아니라, '누가 더 많은 소모품을 지속적으로 투입할 수 있는가'로 재편되고 있다. 일본의 골판지 날개는 그 변화된 규칙의 최전선에 서 있다.