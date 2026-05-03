하나금융연구소, 산업연구원과 생산적 금융 활성화 위해 맞손

산업별 자금수요 분석…맞춤형 금융지원 방안 공동연구

전문인력 양성도 협력…산업·금융 가교 역할 확대

[사진자료] 하나금융연구소, 산업연구원(KIET)과 「생산적 금융 활성화를 위한 업무협약」 체결 0 정희수 하나금융연구소장(오른쪽)이 4월 30일 서울 중구 하나금융그룹 본사에서 열린 업무협약식에 참석해 권남훈 산업연구원장과 함께 기념촬영을 하고 있다./하나금융그룹

하나은행 하나금융연구소가 산업연구원(KIET)과 손잡고 생산적 금융 활성화를 위한 협력체계 구축에 나선다. 산업정책 전문 국책연구기관과 민간 금융연구소 간 협업을 통해 산업 현장에 필요한 자금 공급 방안을 구체화하고, 실물경제 성장을 뒷받침하는 금융의 역할을 강화하겠다는 취지다.하나은행 하나금융연구소는 지난달 30일 산업연구원과 '생산적 금융 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 3일 밝혔다.이번 협약은 국내 산업정책 연구를 담당하는 산업연구원과 하나금융그룹의 싱크탱크인 하나금융연구소가 협력해 생산적 금융의 실행력을 높이기 위해 마련됐다. 양 기관은 산업별 자금 수요와 금융지원 방안을 함께 연구하고, 자본이 필요한 산업 분야에 적시에 자금이 공급될 수 있도록 지원해 '산업과 금융의 가교' 역할을 확대한다는 계획이다.협약 내용에 따라 양 기관은 산업별 특성을 반영한 금융지원 방안 마련을 위한 공동연구를 추진한다. 주요 협력 분야는 산업정책과 금융정책의 연계 방안 마련과 산업별 맞춤형 금융지원 솔루션 개발, 산업·금융 데이터 결합 기반 가치평가모형 구축 등이다.인력 양성 측면에서도 협력을 이어간다. 산업연구원 전문가들은 하나금융그룹 내 생산적 금융 전문인력 양성을 위한 '생산적 금융 아카데미'에 참여해 교육과 연구 역량을 지원할 예정이다. 또 하나금융그룹이 분기별로 개최하는 '하나 원-IB 마켓 포럼'에 산업연구원 전문가를 초청해 산업 환경 변화와 금융 대응 전략에 대한 강연을 진행하기로 했다.하나금융연구소는 이번 협력을 통해 그룹 내 생산적 금융 실무 부서와 연계한 공동연구를 강화하고, 실제 금융 현장에서 활용 가능한 정책·지원 모델을 구체화할 방침이다. 정희수 하나금융연구소장은 "산업정책의 중심에 있는 산업연구원과의 협력은 금융이 실물 경제의 성장을 어떻게 실질적으로 뒷받침할 수 있는지 보여주는 이정표가 될 것"이라며 "생산적 금융을 이행하는 데 실질적으로 도움이 되는 협력관계를 만들어 가겠다"고 말했다.