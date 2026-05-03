李, 노동절 계기 ‘노사 상생’ 시동…AI 대전환 대응 협력 강조

노동절 기념사 하는 이재명 대통령 0 이재명 대통령이 1일 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에서 기념사하고 있다. 청와대가 노동절 기념식을 개최한 것은 사상 처음이다. /연합뉴스

이재명 대통령이 노동절을 계기로 노사 협력 드라이브에 나섰다. '친노동=반기업'이라는 이분법에서 벗어나 인공지능(AI) 대전환기에 대응하기 위한 노사 상생 구도 재정립에 시동을 건 모습이다.3일 청와대에 따르면 이 대통령은 지난 1일 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에서 "노동 존중 사회와 기업 하기 좋은 나라는 양립할 수 없는 것이 아니다"며 "기업 없는 노동자도 없고, 노동자 없는 기업도 없다"고 밝혔다. 노동과 자본을 대립적 관계로만 바라보던 기존 인식을 넘어 상호 의존적 동반자 관계로 재정의한 것이다.특히 청와대가 노동절 기념식을 개최한 것은 이번이 처음이다. 이날 행사에는 양대 노총 지도부와 경영계 인사들이 함께 참석했다.이 대통령은 노사 간 지속적인 대화의 중요성도 강조했다. 그는 "대화의 첫걸음은 이미 준비 과정에서 시작됐다"며 "오늘의 만남을 계기로 상생의 밑그림이 그려지고 있다"고 말했다. 이어 "이 자리에서 나눈 이야기를 일터의 변화와 국민 삶을 바꾸는 정책으로 이어가겠다"고 밝혔다.앞서 이 대통령은 지난달 30일 수석보좌관회의에서도 상생과 협력을 핵심 키워드로 제시했다. 이 대통령은 "사측은 노동자를 동반자로 대우해야 하고, 노동자와 노조 역시 책임 의식을 가져야 한다"며 "모두가 같은 공동체 구성원이라는 인식 아래 역지사지의 자세가 필요하다"고 말했다.이 대통령이 노사 관계에 공을 들이는 배경에는 AI 대전환에 따른 산업 구조 변화가 자리하고 있다. 자동화와 디지털 전환이 가속화되면서 고용 구조와 노동 환경이 빠르게 재편되는 만큼, 갈등보다 협력을 통해 변화의 충격을 줄여야 한다는 판단으로 풀이된다. 향후 노동정책 추진 과정에서 노동계와 경영계의 반발을 최소화하고 협상 기반을 선제적으로 다지려는 포석이라는 해석도 나온다.이 대통령은 "생산성 향상만을 위해 노동자에게 일방적 희생을 강요해서는 안 된다"며 "대전환의 과정에서도 국민 한 분 한 분이 더 안전하고 공정하게 살아갈 수 있도록 정부가 책임지겠다"고 강조했다.