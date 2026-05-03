3500달러로 시작해 ‘타임 100대 기업’…김병훈의 에이피알

틱톡·인플루언서 전략으로 글로벌 시장 직격

아모레·시세이도 넘어…K뷰티 세대 교체 상징

KakaoTalk_20260503_151103939 0 김병훈 에이피알 대표

미국 시사주간지 타임(TIME)이 선정한 '세계에서 가장 영향력 있는 100대 기업'에 K-뷰티 기업 에이피알(APR)이 이름을 올렸다. 한국 기업 가운데 유일한 사례이자, 국내 뷰티 기업으로는 처음이다. 이와 함께 창업자인 김병훈 대표의 성장 스토리에도 관심이 쏠리고 있다.2일(현지시간) 타임에 따르면 에이피알은 '거인(Titans)' 부문에 선정돼 엔비디아, 메타, 스페이스X 등 글로벌 기업들과 어깨를 나란히 했다. 타임은 에이피알을 "K-뷰티의 다음 성장 물결을 이끄는 기업"으로 평가했다.이 성과의 중심에는 김병훈 대표가 있다. 그는 2014년 약 3500달러 수준의 자본으로 사업을 시작했다. 당시 뷰티 시장은 대기업 중심의 유통 구조가 견고했지만, 김 대표는 오프라인 대신 소셜미디어(SNS)를 통한 글로벌 직판 전략을 택했다.대표 브랜드 '메디큐브'는 이 전략을 바탕으로 빠르게 성장했다. 틱톡과 인스타그램을 중심으로 입소문이 확산됐고, 글로벌 인플루언서들이 제품을 소개하며 미국 시장에서 인지도를 끌어올렸다.실적도 이를 뒷받침한다. 에이피알의 2025년 매출은 10억 달러를 넘어섰으며, 이 가운데 약 80%가 해외에서 발생한다. 시가총액은 15조원 수준으로 커지며 기존 강자인 아모레퍼시픽을 넘어섰고, 일본 시세이도보다도 높은 수준을 기록했다.최근에는 뷰티 디바이스와 헤어케어 등으로 사업 영역을 확장하며 '뷰티 테크 기업'으로의 전환도 추진하고 있다.업계에서는 김 대표의 사례를 K-뷰티 산업 구조 변화의 신호로 보고 있다. 대기업 중심에서 디지털 기반 브랜드로 주도권이 이동하고 있다는 분석이다.또한 이번 타임 선정은 결과이자 과정이라는 평가도 나온다. 김 대표가 구축한 성장 방식이 이미 글로벌 시장에서 통하고 있음을 보여준 사례라는 점에서다.