[포토] 휘발유·경유 가격 5주째 상승

중동전쟁이 장기화되면서 석유 제품 가격이 고공행진하고 있는 3일 서울의 한 주유소에 휘발유, 경유 가격이 표시되어 있다. 한국석유공사 오피넷에 따르면 3일 오전 9시 기준 전국 휘발유 평균 가격은 리터당 0.26원 오른 2010.68원, 경유 평균 가격은 리터당 0.14원 오른 2004.68원으로 집계됐다.