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[포토] 휘발유·경유 가격 5주째 상승

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이병화 기자

승인 : 2026. 05. 03. 16:23

중동전쟁이 장기화되면서 석유 제품 가격이 고공행진하고 있는 3일 서울의 한 주유소에 휘발유, 경유 가격이 표시되어 있다. 한국석유공사 오피넷에 따르면 3일 오전 9시 기준 전국 휘발유 평균 가격은 리터당 0.26원 오른 2010.68원, 경유 평균 가격은 리터당 0.14원 오른 2004.68원으로 집계됐다.
이병화 기자

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