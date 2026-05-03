정청래, ‘격전지 PK’서 지원사격…장동혁 ‘텃밭 대구’서 추경호 지원

정청래, 'PK' 지역 방문해 유세

장동혁, 대구서 추경호 지원사격

구포시장 찾은 정청래·하정우<YONHAP NO-4441> 0 더불어민주당 정청래 대표와 북갑 국회의원 보궐선거 출마를 공식화한 하정우 전 청와대 AI 미래기획수석이 3일 오후 부산 북구 구포시장에서 상인들과 사진을 찍고 있다./연합

당 지도부 함께하는 추경호 선거사무소 개소식<YONHAP NO-5109> 0 장동혁 대표 등 당 지도부가 3일 오후 대구 수성구 범어네거리에서 열린 국민의힘 추경호 대구시장 예비후보 선거사무소 개소식에서 함께하고 있다./연합

3일 여야 지도부가 6·3 지방선거 주요 격전지로 향해 후보 지원전에 본격적으로 뛰어들었다. 더불어민주당은 부산·경남(PK) 공략에 나서며 '해양수도 부산'과 '경남 승리론'을 앞세웠고, 국민의힘은 핵심 지지 기반인 대구에 지도부 화력을 집중하며 수성 의지를 다졌다.정청래 민주당 대표는 이날부터 1박 2일 일정으로 PK 지역을 찾아 지원 유세에 나섰다. 정 대표는 오전 부산 북갑 지역구에 있는 구포시장을 방문해 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우 후보와 함께 상인과 시민들을 만났다.정 대표는 현장에서 "고향을 떠나 성공해 돌아온 아들을 맞이한 '금의환향' 같은 분위기였다"며 "저희도 뜨겁게 북구를 사랑하지만 아주 낮고 겸손한 자세로 끝까지 그 마음을 잃지 않고 열심히 하겠다"고 말했다.그는 전재수 부산시장 후보의 '해양수도 부산' 구상도 거듭 부각했다. 정 대표는 "전 후보가 내건 '해양수도 부산' 기치 아래 민주당이 할 수 있는 모든 것을 다 하겠다"며 "'무엇이든 다해드림' 센터장이 되겠다는 각오로 시민들이 오케이 할 때까지 열심히 하겠다"고 밝혔다.정 대표는 오후에는 경남 창원에서 열린 김경수 경남지사 후보 선거사무소 개소식에 참석해 PK 민심 공략을 이어갔다. 그는 "경남의 승리가 대한민국의 승리, 김경수의 승리가 이재명의 승리"라고 했다.국민의힘 지도부는 대구에 집결했다. 장동혁 대표와 송언석 원내대표는 이날 추경호 대구시장 후보 선거사무소 개소식에 참석해 추 후보 지원에 나섰다. 최근 독자 행보를 이어가던 당 '투톱'이 같은 행사에 참석한 것은 대구시장 선거를 둘러싼 당내 위기감을 반영한 행보로 풀이된다.개소식에는 추 후보의 명예선거대책위원장으로 위촉된 김문수 전 장관을 비롯해 당 소속 중진 의원들과 대구·경북·경남 지역 의원들이 대거 참석했다. 이명박 전 대통령도 영상 메시지를 통해 추 후보에게 힘을 실었다.국민의힘이 대구에 화력을 집중한 것은 보수 핵심 지지 기반을 사수하기 위한 전략으로 해석된다. 당초 김부겸 민주당 대구시장 후보가 국민의힘 후보들을 상대로 한 여론조사에서 앞서는 흐름을 보였지만, 최근 국민의힘 공천 확정 이후 보수층이 결집하면서 판세가 접전 구도로 바뀌는 양상이다.장 대표는 "공천 과정에서 대구 시민들께 상처를 드리고 걱정을 끼친 데 대해 당대표로서 죄송하다"며 "대구와 보수를 사랑하는 마음으로 큰 결정을 해주신 주호영 부의장과 이진숙 후보에게도 감사의 말씀을 드린다"고 말했다. 이어 "대한민국이 체제의 위협을 받고 있는 상황에서 보수의 심장 대구에 이재명 정권의 출장소를 만들면 안 된다"며 "대구를 넘어 대한민국의 경제와 민주주의를 지키기 위해 추경호가 승리할 것"이라고 강조했다.