개혁신당 조응천·국힘 오세훈, 與 ‘공소취소 특검’ 저지 연대

조응천 연석회의 제안에 오세훈 등 수도권 후보들 수용

4일 범야권 회동…與 추미애·정원오 등 입장 촉구 할 듯

조응천-05 0 아시아투데이 이병화 기자 = 조응천 개혁신당 경기도지사 후보가 3일 국회에서 긴급 기자회견을 열고 수도권 광역단체장 후보들에게 연석 회의를 제안하고 있다.

국민의힘과 개혁신당 수도권 광역단체장 후보들이 더불어민주당의 '윤석열 정권 조작 수사·기소 의혹 특검법'을 겨냥해 공동 전선을 구축한다. 이들은 해당 법안을 '공소취소 특검법'으로 규정하고 긴급 연석회의를 열어 저지 방안을 두고 머리를 맞대기로 했다.조응천 개혁신당 경기지사 후보는 3일 국회 기자회견에서 "사법 내란 저지를 위한 수도권 광역단체장 후보자 긴급 연석회의를 제안한다"고 밝혔다. 조 후보는 해당 법안을 "이재명 대통령의 모든 죄를 덮기 위한 공소 취소·범죄 삭제 특검법"이라고 규정하며 "민주당이 끝끝내 공소취소 특검을 밀어붙인다면 법치주의와 삼권분립이라는 헌법 시스템은 송두리째 흔들릴 것"이라고 비판했다.그는 "자기 죄가 공소 취소로 없어져 편안할 사람은 대한민국에 딱 한 사람뿐"이라며 "그 한 사람을 위해 5000만 국민이 절대 왕조의 신민으로 전락하는 백척간두의 위기 상황"이라고 말했다.오세훈 국민의힘 서울시장 후보도 이날 종로구 선거캠프에서 기자들과 만나 "공소취소 특검법은 21세기 민주주의를 야만의 시대로 되돌리는 묵과할 수 없는 시도"라며 "반드시 막아야 한다"고 말했다.연석회의는 4일 오전 서울 여의도에서 열린다. 회의에는 국민의힘 오세훈 후보, 유정복 인천시장 후보, 양향자 경기지사 후보와 개혁신당 조응천 경기지사 후보, 김정철 서울시장 후보 등이 참석해 특검법 저지 방안을 논의한다.이들은 민주당 소속 경쟁 후보들을 향한 압박도 이어갔다. 조 후보는 추미애 민주당 경기지사 후보를 향해 "숨지 말고 법률가의 양심으로 입장을 밝히라"고 촉구했다. 오 후보도 정원오 민주당 서울시장 후보에게 명확한 입장표명을 요구했다. 유 후보는 박찬대 민주당 인천시장 후보에게, 양 후보는 추 후보에게 각각 입장을 요구하고 있다.국민의힘 원내 지도부도 지원 사격에 나섰다. 송언석 원내대표는 이날 기자간담회에서 "도둑이 경찰을 임명하고, 그 경찰이 도둑의 범죄를 없던 일로 만들겠다는 것"이라며 "누구도 자신의 사건에서 재판관이 될 수 없다는 원칙에 정면으로 반한다"고 지적했다.앞서 민주당은 지난달 30일 이 대통령의 형사 사건 등 12건을 수사 대상으로 하고, 특검에 공소 취소 권한을 부여하는 내용의 특검법을 발의했다.