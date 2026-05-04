쓱닷컴 ‘바로퀵’ 주문 3배 급증… 소량 장보기 문화 확산

[사진자료] SSG닷컴, '바로퀵' 주문 3배 증가...소량 장보기 확대_20260504 0 /SSG닷컴

퀵커머스 소비 패턴이 야식이나 간식 중심에서 필요한 식재료를 즉시 보충하는 소량 장보기 형태로 재편되고 있다.SSG닷컴은 올해 1월부터 4월까지 자사 즉시배송 서비스인 '바로퀵'의 데이터를 분석한 결과 일평균 주문 건수가 지난 1월 대비 약 3배(200%) 증가했다고 4일 밝혔다.가장 눈에 띄는 변화는 장바구니 품목이다. 과거 생필품이나 완제품 위주였던 주문 리스트에 애호박 낱개, 대파 1봉, 두부 1모 등 소용량 신선식품이 상위권에 대거 포진했다. 가구 구성원의 감소와 고물가 영향으로 식재료 낭비를 줄이려는 '미니멀 장보기' 수요가 1시간 내 배송되는 퀵커머스와 결합하며 나타난 현상으로 풀이된다.현재 바로퀵 서비스는 전국 80여 곳의 이마트 매장을 물류 거점으로 활용해 운영 중이다. 고객이 주문하면 거주지 반경 3km 이내의 매장에서 상품을 즉시 피킹해 1시간 내외로 배달을 완료하는 방식이다.김형규 SSG닷컴 SCM팀장은 "집밥을 준비하다 부족한 재료를 즉시 보충하려는 소비 패턴이 정착되면서 주문량이 가파르게 상승하고 있다"고 말했다.한편 SSG닷컴은 5월 한 달간 배송비 부담을 낮춘 '바로퀵 트리플 혜택' 프로모션을 운영한다. 오는 31일까지 3만원 이상 주문하는 전 고객에게 매일 1회 무료배송 쿠폰을 지급하며, 신규 고객에게는 2만원 이상 구매 시 사용 가능한 무료배송 쿠폰 2장을 별도로 증정한다.할인 혜택도 강화했다. 구매 금액에 따라 매일 최대 4000원의 할인 쿠폰을 받을 수 있으며, 쓱7클럽 회원에게는 최대 6000원까지 할인 폭을 넓혔다. 오는 13일까지 4만 원 이상 누적 구매 고객을 대상으로 5000원을 되돌려주는 장보기 지원금 페이백 행사도 병행한다.