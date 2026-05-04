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현대위아, 신입 공채 확대… 열관리·로봇 중심 미래 인재 확보

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남현수 기자

승인 : 2026. 05. 04. 09:28

6개 부문 40여 직무 채용…모빌리티·로보틱스 전방위 모집
TMS·협동로봇 등 핵심 분야 집중…연구개발 인력 대거 충원
AI·DX 기반 업무 혁신 병행…유연근무 등 조직문화 개선
[보도사진] 현대위아, 신입사원 집중 채용
현대위아 2026년 상반기 신입사원 집중 채용./현대위아
현대위아가 모빌리티 부품과 로보틱스 사업 강화를 위해 신입사원 공개채용에 나선다. 핵심 기술 분야 중심의 인재 확보를 통해 미래 성장동력 경쟁력을 끌어올리겠다는 전략이다.

현대위아는 열관리 시스템 연구, 로봇 개발, 기획, 영업 등 6개 부문 40여 개 직무에서 대졸 신입사원 채용을 진행한다고 4일 밝혔다. 서류 접수는 6일부터 19일까지 진행되며 4년제 대학 졸업자 및 2026년 8월 졸업 예정자까지 지원할 수 있다.

이번 채용은 회사가 역량을 집중하고 있는 통합 열관리(TMS) 분야에 초점이 맞춰졌다. 설계, 시스템 개발, 시험, 사업관리 등 전 영역에서 인재를 선발해 전동화 시대 핵심 기술 확보에 속도를 낸다는 구상이다.

로보틱스 부문 채용도 확대한다. 모바일 로봇과 협동로봇 개발뿐 아니라 글로벌 영업 직군까지 포함해 산업용 로봇 사업 전반의 경쟁력 강화에 나선다. 앞서 공개한 주차로봇, 물류로봇, 무인지게차 등을 기반으로 글로벌 시장 공략을 본격화할 계획이다.

미래 모빌리티 부품 분야 연구개발 인력도 대거 충원한다. 통합형 드라이브 액슬(IDA), 고성능 댐퍼, 구동 시스템 제어 등 핵심 부품 기술을 고도화해 글로벌 완성차 시장 대응력을 높인다는 전략이다.

조직 운영 방식도 변화하고 있다. 현대위아는 현대자동차그룹의 AI 도구 'H-Chat'을 도입하고 디지털 기반 업무 환경을 구축하는 등 DX 전환을 추진 중이다. 유연근무제와 자율좌석제 등을 통해 조직문화 혁신도 병행하고 있다.

현대위아 관계자는 "주력 사업 분야 경쟁력 강화를 위해 채용을 확대했다"며 "우수 인재 확보를 통해 글로벌 시장에서 기술 경쟁력을 입증해 나갈 것"이라고 말했다.
남현수 기자

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