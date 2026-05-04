[개장시황] 코스피, 최대치 또 경신 출발… 2.79% 오른 6782.93

코스닥, 전일比 1.67%↑… 1212.28 출발

원·달러 환율 10.4원 내린 1472.9원 개장

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코스피 지수가 역대 최대치를 또 경신하며 장을 출발했다. 외국인과 기관의 순매수세에 힘입어 대형주 중심의 상승세가 이어지는 모습이다.4일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 2.79%(184.06포인트) 오른 6782.93에 정규 거래를 시작했다. 현재(오전 9시 20분) 외국인과 기관이 각각 5726억원, 655억원어치 순매수세를 보이고 있지만, 개인은 6243억원 매도세를 보이고 있다.코스피 시가총액 상위 10개 종목 중 삼성전자(2.72%), SK하이닉스(4.82%), 삼성전자우(2.91%), SK스퀘어(9.51%), 현대차(1.32%), LG에너지솔루션(1.52%), 한화에어로스페이스(3.95%), HD현대중공업(1.02%) 등이 상승세를 기록하며 거래되고 있다. 그러나 두산에너빌리티(-0.16%), 삼성바이오로직스(-0.34%) 등은 하락했다.코스닥 지수는 전 거래일 대비 1.67%(19.93포인트) 오른 1212.28로 출발했다. 오전 9시 20분 기준 외국인은 2753억원어치를 사들이고 있지만, 기관과 개인이 각각 283억원, 2425억원어치를 팔아치우고 있다.코스닥 시가총액 상위 10개 종목 중 에코프로(3.27%), 에코프로비엠(4.13%), 알테오젠(2.31%), 삼천당제약(0.84%), 코오롱티슈진(1.67%), HLB(1.15%), 에이비엘바이오(1.63%), 리가켐바이오(3.65%) 등이 올랐다. 반면 리노공업(-1.09%)은 내렸다.한편, 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 10.4원 내린 1472.9원으로 출발했다.