KGM, ‘튜닝 페스티벌 시즌2’ 성료… 픽업 확장성·튜닝 생태계 확장

무쏘·무쏘 EV 기반 캠핑카·오프로드 등 다양한 튜닝카 전시

소방차·커피차 등 특장 모델 공개…상용·공공 활용성 제시

관람객 참여 콘테스트 진행…총 1600만원 규모 시상

20260504_KGM_튜닝페스티벌_전시_1 0 KGM 튜닝페스티벌 전시 모습./KGM

20260504_KGM_튜닝페스티벌_수상자단체 0 '튜닝카 콘테스트'수상자들이 기념 촬영하고 있다. 오른쪽부터 이정환 탑스모빌 대표(1등), 권교원 KGM 전무, 이동준 진텍코리아 대표(2등), 김상진 모비벅스 대표(3등), 고영창 가이아캠퍼 대표(4등)./KGM

KG 모빌리티가 튜닝 문화 저변 확대를 위한 '튜닝 페스티벌 시즌2'를 개최하고 픽업 기반 모빌리티 확장 가능성을 제시했다.KGM은 지난 1일부터 3일까지 강원 평창 모나용평 일대에서 열린 이번 행사가 성황리에 마무리됐다고 4일 밝혔다. 행사에는 튜닝 업체와 개인 참가자 등 20여 개 팀이 참여해 무쏘와 무쏘 EV 등 픽업 모델을 기반으로 한 다양한 튜닝 차량을 선보였다.현장에는 캠핑과 차박에 특화된 아웃도어 튜닝, 험로 주행 성능을 강화한 오프로드 튜닝, 외관을 강조한 드레스업 차량 등 다채로운 콘셉트가 전시됐다. 클래식 무쏘 모델도 함께 공개되며 세대를 아우르는 브랜드 헤리티지를 강조했다.상용 및 공공 분야 확장성도 부각됐다. 무쏘 칸 기반 소방차·구급차·커피차를 비롯해 토레스 EVX 순찰차, 무쏘 EV 냉동탑차 등 특장 차량이 전시되며 픽업 플랫폼의 활용 가능성을 제시했다.행사의 하이라이트는 관람객 투표로 진행된 '튜닝카 콘테스트'였다. 모터홈 형태의 캠핑카를 선보인 탑스모빌이 1위를 차지했으며, 오프로드 성능을 강화한 진텍코리아 차량이 2위, 가이아캠퍼와 모비벅스가 공동 3위에 올랐다KGM 관계자는"픽업이 개인의 취향과 사용 목적에 따라 다양한 형태로 확장될 수 있음을 보여줬다"며 "앞으로도 개성과 라이프스타일을 표현하는 브랜드로 함께하겠다"고 말했다.