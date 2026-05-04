한국맥도날드, 정규직 매니저 공개 채용… 학력·나이 무관 ‘열린 채용’

[보도사진] 한국맥도날드가 레스토랑 관리직 ‘매니저 트레이니’ 공개 채용을 실시한다. 0 한국맥도날드가 레스토랑 관리직 '매니저 트레이니' 공개 채용을 실시한다./한국맥도날드

한국맥도날드가 레스토랑 관리직인 '매니저 트레이니' 공개 채용을 시작하며 외식 경영 전문가 확보에 나선다.한국맥도날드는 4일부터 17일까지 채용 홈페이지를 통해 서류 접수를 진행한다고 밝혔다.이번 채용의 가장 큰 특징은 학력, 나이, 성별, 장애 유무에 차별을 두지 않는 '열린 채용'이다. 외식 분야에 대한 열정과 역량을 갖춘 인재라면 누구나 지원할 수 있으며, 선발된 인원에게는 글로벌 리더로 성장할 수 있는 체계적인 커리큘럼이 제공된다.모집 분야인 '매니저 트레이니'는 레스토랑 운영 전반을 총괄하는 직무다. 고객 관리부터 영업 및 품질 관리, 인사 관리까지 외식업 경영에 필요한 핵심 역량을 실무를 통해 쌓게 된다. 채용 절차는 서류 심사 후 1차 면접, 2차 레스토랑 실습 전형 순으로 진행된다. 특히 실습 전형은 지원자가 실제 업무 환경을 미리 체험하며 직무 적합성을 다각도로 평가받는 단계다.최종 합격자는 오는 7월 입사해 전문 교육을 이수하게 된다. 입사 4개월 후에는 성과에 따라 부점장으로 승진할 수 있는 기회가 주어지며, 이후 점장이나 본사 소속 지역 관리자(OC) 등으로 커리어를 확장할 수 있다. 또한 매장 직원의 역량 강화를 위한 '워킹홀리데이', '전국 매니저 컨벤션', 'RGM 어워드' 등 맥도날드만의 다양한 성장 지원 프로그램 참여 혜택도 누릴 수 있다.한국맥도날드 관계자는 "차별 없는 채용을 통해 누구에게나 평등한 성장의 기회를 제공하고자 한다"며 "외식 경영 전문가를 꿈꾸는 인재들이 맥도날드의 시스템 안에서 미래의 리더로 거듭날 수 있도록 전폭적으로 지원할 방침이다"라고 말했다.한편, 맥도날드는 지난 4월 전국 400여 개 매장에서 '전국 채용의 날'을 개최하는 등 국내 일자리 창출을 위해 대규모 채용을 지속하고 있다. 이번 매니저 채용 역시 현장 경쟁력을 높이고 서비스 품질을 강화하기 위한 전략의 일환으로 풀이된다.