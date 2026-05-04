혼다코리아, 5월 모터사이클 프로모션…도심형부터 투어링까지

125cc 이하 ‘스마트 커뮤터’·대형 ‘펀’ 모델 등 16종 대상

무이자 할부·최대 140만원 할인…고유가 시대 실속 혜택 강화

[혼다] 5월 모터사이클 구매 프로모션 포스터 0 혼다코리아 5월 모터사이클 구매 프로모션./혼다코리아

혼다코리아가 5월 한 달간 모터사이클 구매 고객을 대상으로 프로모션을 실시하며 판매 확대에 나선다.혼다코리아는 125cc 이하 소형 모델을 중심으로 한 '스마트 커뮤터' 프로모션과 300cc 이상 대형 모델 대상 '펀(Fun)' 프로모션을 동시에 운영한다고 4일 밝혔다. 총 16개 모델이 대상이다.스마트 커뮤터 프로모션은 도심 출퇴근과 통학 등 실용성을 강조한 소형 모델 중심으로 구성됐다. 고유가와 교통체증 환경 속에서 연비 효율과 기동성을 갖춘 이동 수단으로 수요가 확대되고 있다는 판단이다. MSX 그롬, 몽키125, CT125, C125, ST125 등 주요 모델 구매 시 의류·용품 지원금이 제공되며, 슈퍼커브는 무이자 할부 또는 할인 혜택이 적용된다.대형 모델을 대상으로 한 프로모션도 강화됐다. 레블1100, CB750 호넷, NT1100 등 주요 모델은 24개월 무이자 할부 또는 최대 140만원 할인과 함께 투어 지원금이 제공된다. 레저·투어링 수요 확대에 맞춰 혜택을 확대한 것이 특징이다.특히 혼다의 'E-클러치' 기술이 적용된 CB650R 모델에는 취등록세 지원과 추가 혜택이 제공되며, 듀얼 퍼포즈 모델 CRF300L 역시 금융 혜택과 투어 지원금이 동시에 적용된다.혼다코리아는 이번 프로모션을 통해 도심형 이동 수요와 레저 라이딩 수요를 동시에 공략한다는 전략이다.