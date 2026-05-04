삼성전기, 사업장을 놀이공원으로…임직원 가족 초청 ‘패밀리 데이’ 개최

3일 부산 시작으로 5일 수원·세종서 진행

놀이기구·사업장 탐험 등 다양한 프로그램

AKR20260504030900003_01_i_P4 0 삼성전기 사업장 개방 행사 참가한 임직원 가족. /삼성전기

삼성전기가 어린이날을 맞아 국내 사업장을 임직원 가족들을 위한 거대한 테마파크로 탈바꿈시켰다.4일 삼성전기는 수원, 세종, 부산 등 3개 사업장에 임직원 가족 8000여명을 초청한 '패밀리 데이' 행사를 진행한다고 밝혔다.앞서 3일 경남 마산 로봇랜드에서 열린 부산사업장 행사를 시작으로, 어린이날 당일인 5일에는 수원사업장과 세종사업장을 가족들에게 개방할 예정이다.삼성전기는 사내 곳곳에 에어바운스, 꼬마기차, 페달보트 등 아이들의 눈높이에 맞춘 놀이시설을 설치한다. 이와 함께 가족 단위로 유쾌하게 참여할 수 있는 OX퀴즈와 명랑 올림픽, 버블 매직쇼, 키즈 케이팝 댄스 등 풍성한 참여형 프로그램도 운영한다.부모님의 일터를 직접 보고 느낄 수 있는 체험형 콘텐츠도 눈길을 끈다. 자녀들이 참여할 수 있는 직업 체험 시간은 물론, 회사 곳곳을 누비며 미션을 수행하는 사업장 탐험 스탬프 투어 등 다채로운 즐길 거리가 마련됐다.박봉수 삼성전기 피플팀장(부사장)은 "어린이날을 기념해 일터와 가정의 행복이 맞닿을 수 있도록 다양한 이벤트를 준비했다"며 "이번 행사가 임직원 가족 모두에게 선물 같은 하루가 되길 바란다"고 말했다.