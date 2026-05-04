토요타코리아, ‘올 뉴 RAV4’ 사전계약 돌입…PHEV·GR SPORT로 라인업 확대

6월 출시 앞두고 전국 전시장 사전계약…전동화 선택지 강화

PHEV GR SPORT 신규 투입…주행 성능·스포티 감성 동시 강화

‘토요타 커넥트’ 적용…커넥티드·안전 기술 전면 업그레이드

[사진자료] 토요타코리아 올 뉴 라브4 사전계약 실시 0 토요타코리아 올 뉴 라브4 사전계약 실시./한국토요타자동차

토요타코리아가 '올 뉴 RAV4' 출시를 앞두고 사전계약에 돌입했다. 전동화 라인업 확대와 상품성 개선을 통해 중형 SUV 시장 공략을 강화한다는 전략이다.토요타코리아는 4일 전국 공식 전시장에서 '올 뉴 RAV4' 사전계약을 시작하고, 오는 6월 16일 공식 출시할 예정이라고 밝혔다. RAV4는 1994년 출시 이후 글로벌 누적 1500만대 이상 판매된 토요타의 핵심 SUV다.신형 모델은 '다양화·전동화·지능화'를 키워드로 개발됐다. 하이브리드(HEV)와 플러그인 하이브리드(PHEV) 중심으로 총 4개 트림으로 확대됐으며, 특히 'PHEV GR SPORT'가 새롭게 추가됐다.새롭게 추가한 GR GPORT는 스포티한 내외장 디자인과 더불어 전용 서스펜션과 최적화된 조향 세팅, 차체 보강 등을 통해 주행 성능을 강화한 것이 특징이다.파워트레인 경쟁력도 높였다. PHEV 모델은 대용량 배터리와 고출력 충전 대응 시스템을 적용해 전기 주행거리와 출력 성능을 개선했으며, HEV 모델은 2.5L 엔진과 차세대 하이브리드 시스템을 결합해 효율성과 가속 성능을 동시에 끌어올렸다.주행 성능 기반도 강화됐다. TNGA-K 플랫폼과 개선된 서스펜션을 통해 고속 안정성과 조향 응답성을 높였고, 정숙성과 승차감도 개선했다.첨단 기술도 대거 적용됐다. 최신 '토요타 세이프티 센스'와 함께 24시간 긴급 호출 및 원격 제어 기능을 포함한 '토요타 커넥트'를 탑재해 커넥티드 경험을 확대했다. 실내에는 12.9인치 센터 디스플레이를 비롯해 파노라마 문루프, 파노라믹 뷰 모니터, 헤드업 디스플레이 등 편의 사양을 갖췄다.가격은PHEV GR SPORT 6180만원, PHEV XSE 6160만원, HEV LIMITED 5746만원, HEV XLE 4927만원으로 책정됐다.강대환 토요타코리아 부사장은 "고객의 다양한 라이프스타일에 대응할 수 있도록 상품성을 전반적으로 강화했다"며 "'PHEV GR SPORT'를 통해 보다 역동적인 주행 경험을 제공하고, 전동화 라인업을 확대해 고객 선택의 폭을 넓혔다"고 말했다.