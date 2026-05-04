현대차·기아, 4월 美 판매 주춤에도 ‘하이브리드 4만대’ 돌파... 친환경차 비중 30% 넘어

4월 15.9만대 판매…관세 선구매 효과에 전년比 소폭 감소

하이브리드 4만1239대 ‘역대 최대’…친환경차 비중 30% 돌파

기아 EV·HEV 급증, 현대차는 세단·HEV 견인…포트폴리오 재편 가속

250701 (사진) 현대차, 'SUV SUMMER 페스티벌' 실시 0 현대차 SUV 모델. 왼쪽부터 코나, 투싼, 싼타페./현대자동차

현대자동차와 기아가 지난 4월 미국 시장에서 판매 감소에도 불구하고 하이브리드 중심 전동화 전환 속도를 끌어올렸다.현대차그룹은 4월 미국 시장에서 총 15만9216대를 판매해 전년 동월 대비 2.1% 감소했다고 4일 밝혔다. 현대차는 8만6513대(-1.5%), 기아는 7만2703대(-2.8%)를 기록했다. 다만 제네시스는 6356대로 0.8% 증가하며 성장세를 유지했다.판매 감소는 지난해 관세 이슈에 따른 선구매 효과의 기저 영향으로 분석된다. 실제 주요 완성차 브랜드들도 일제히 역성장을 기록한 가운데 현대차그룹은 여전히 시장 2위를 유지했다.전체 판매는 줄었지만 친환경차는 뚜렷한 성장세를 보였다. 4월 친환경차 판매는 4만8425대로 전년 대비 47.6% 증가했고, 전체 판매에서 차지하는 비중도 30.4%로 처음 30%를 넘어섰다.특히 하이브리드는 4만1239대로 57.8% 급증하며 역대 최대 판매를 기록했다. 현대차는 2만1713대, 기아는 1만9526대로 각각 전년 동월 대비 47.7%와 70%씩 증가했다.전기차 역시 7186대로 7.7% 증가했다. 현대차는 4779대로 소폭 감소했지만, 기아는 2407대로 65% 급증하며 성장세를 견인했다.차종별로는 현대차 투싼(2만2024대)이 최다 판매를 기록했고, 엘란트라(1만4778대)와 팰리세이드(1만1324대)가 뒤를 이었다. 특히 쏘나타(7105대)와 엘란트라가 각각 지난해 같은 달보다 18.2%와 12.6% 증가해 판매 회복이 눈에 띈다.하이브리드 모델에서는 쏘나타 HEV(4520대, 170%), 엘란트라 HEV(2399대, 55.3%)가 급증하며 전동화 수요를 반영했다.기아는 스포티지(1만5803대)가 1위를 유지했고, K4(1만3214대), 텔루라이드(1만2577대)가 뒤를 이었다. 셀토스도 5335대로 31.7% 증가하며 소형 SUV 수요를 흡수했다.친환경차 가운데서는 스포티지 HEV(7446대, 65.2%)와 EV9(1349대, 481.5%)의 성장세가 두드러졌다.제네시스는 GV70(2837대, 7.7%), G70(991대, 23.4%)가 판매를 견인하며 프리미엄 시장에서 입지를 유지했다.현대차·기아는 하이브리드와 전기차, 내연기관을 균형 있게 운영하는 포트폴리오가 시장 변화에 유연하게 대응하는 기반이 되고 있다.