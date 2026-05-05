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순천만국가정원, 형형색색 봄꽃 만개…3일간 20만명 관람

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순천 나현범 기자

승인 : 2026. 05. 05. 09:24

봄꽃·가든파티·정원공연 흥행
5일 캔들라이트 콘서트로 특별한 피날레
순천만국가정원 방문객들이 노을정원에서 펼쳐진 가든하프러브 공연을 관람하고 있다
순천만국가정원 방문객들이 노을정원에서 펼쳐진 가든하프러브 공연을 관람하고 있다. /순천시
순천만국가정원이 5월 황금연휴 시작 3일간 20만 명의 관람객을 끌어모으며 봄의 절정을 나날이 선보이고 있다.

순천시는 이번 연휴 기간 국가정원에는 장미, 알리움, 아마릴리스, 꽃양귀비, 금낭화, 아이리스 등 형형색색의 봄꽃이 만개해 정원을 찾은 관람객들에게 계절의 풍경을 선사하며, 꽃의 절정 위에 사람이 더해져 정원은 단순한 관람 공간을 넘어 '경험의 무대'로 확장됐다고 5일 밝혔다.

노을정원에서는 평소 접하기 어려운 하프와 클라리넷, 건반의 삼중주가 어우러진 '가든 하프 러브' 공연이 펼쳐지며, 자연과 음악이 어우러진 문화콘텐츠가 관람객들의 호응과 박수를 이끌어냈다.

프랑스 정원에서는 '왕자·공주 가든파티'가 열렸다. 200여 명의 참여자들이 각자의 개성을 살린 코스튬을 입고 등장해 정원을 유럽 사교문화 공간으로 탈바꿈시켰다. 고려시대 공주, 아랍 왕자, 이집트 공주 등 다양한 캐릭터가 등장하며 봄꽃과 함께 '사람꽃'이 피어나는 이색 풍경이 연출됐다.

매력적인 정원의 풍경과 다양한 프로그램으로 순천만국가정원에는 3일간 20만 명의 국내·외 관람객들이 방문했다. 특히, 중국 크루즈 관광객 2200명이 단체로 순천을 방문하는 등 순천만국가정원은 글로벌 관광지로서의 입지를 더욱 공고히 했다.

관람객의 폭발적 유입은 지역경제로 직결됐다. 국가정원 인근 상권에는 연일 방문객이 몰렸고 식당·카페·숙박업소 전반에서 매출이 급증해 정원이 도시 경제를 견인하는 '도시의 엔진'역할을 톡톡히 해냈다.

순천만국가정원은 이 열기를 이어 5일 스페이스허브에서 '캔들라이트 콘서트'를 개최했다. 1만 5000여개의 캔들이 수놓은 정원 위에서 가수 이석훈과 최유리가 선보이는 공연은 봄밤의 정점을 장식할 예정이다. 꽃과 빛, 음악이 결합된 이번 콘서트는 정원을 '낮의 풍경'에서 '밤의 감성'으로 확장하는 대표 콘텐츠로 기대를 모으고 있다.

시 관계자는 "순천만국가정원은 이제 단순한 관광지가 아니라, 시민의 삶을 치유하고 도시의 경제를 움직이는 핵심 플랫폼"이라며 "꽃을 보러 오는 도시를 넘어, 머무르고 소비하며 기억하는 도시로 발전시켜 생태가 경제를 견인하는 순천을 완성해 나가겠다"고 밝혔다.

시는 앞으로도 순천만국가정원을 계절별 꽃과 문화공연, 시민 참여형 콘텐츠, 글로벌 관광 수요가 결합된 복합 정원 플랫폼으로 발전시켜 나갈 계획이다. 정원복지를 통해 시민의 삶의 질을 높이고, 관광객 유입을 통해 지역경제를 움직이는 '대한민국 대표 공공정원'의 가치를 지속적으로 확산한다는 방침이다.
나현범 기자

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