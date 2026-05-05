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별빛으로 물든 영주 소수서원, 야간개장 관람객 발길 이어져

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영주 장성훈 기자

승인 : 2026. 05. 05. 09:27

선비문화축제 연계 야경 명소로 ‘큰 호응’
영주시
야간개장한 소수서원을 찾은 관람객들이 화려한 조명이 어우러진 밤길을 거닐고 있다. /영주시
경북 영주시가 지역 대표축제인 한국선비문화축제와 연계해 지난 2일부터 운영 중인 소수서원 야간개장이 별빛과 조명이 어우러진 색다른 풍경 속에서 많은 관람객들의 발길을 끌고 있다.

5일 영주시에 따르면 소수서원 야간개장은 축제 기간 동안 관광객과 시민들의 발길이 이어지며 낮과는 또 다른 매력을 선사하는 야간 관광명소로 자리매김하고 있다.

수목등 75개, 스탠드 조명 126개, 유등 30개 등 다양한 조명 연출과 함께 미디어아트, 플랜트월, 조형물로 구성된 포토존이 조성돼 관람객들에게 색다른 볼거리와 체험 요소를 제공하고 있다.

관람객들은 은은한 조명 아래 고즈넉한 서원의 밤길을 거닐며 전통과 자연, 빛이 어우러진 풍경을 감상하고, 세계유산의 역사적 가치와 정취를 한층 깊이 체험하는 시간을 보내고 있다. 가족과 함께 방문한 강민성 씨는 "가족들과 함께 색다른 야간 체험을 할 수 있어 뜻깊었다"며 "문화유산을 이렇게 색다르게 즐길 수 있어 좋았다"고 말했다.

야간개장은 오는 31일까지 매주 금·토·일요일과 공휴일 오후 7시부터 10시까지 운영되며, 소수서원 매표소부터 탁청지 일원까지 무료로 관람할 수 있다.

권순도 소수서원관리사무소장은 "야간개장이 한국선비문화축제와 어우러져 많은 방문객들에게 새로운 관광 경험을 제공하고 있다"며 "앞으로도 세계유산의 가치를 활용한 다양한 체류형 관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.
장성훈 기자

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