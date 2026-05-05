HMM “호르무즈 벌크선 화재 진압…인명 피해 없어”

한국인 6인 등 24명 탑승
5일 HMM 관계자는 "'HMM 나무(NAMU)'호의 화재가 진압됐다"며 "현재 폐쇄회로(CC)TV 상 불길이 보이지 않는다"고 말했다.
이어 "해당 선박은 인근에 위치한 UAE 두바이 항만으로 인양할 계획"이라며 "화재 진압 시 사용한 이산화탄소가 많아 한국시간으로 오후 중 기관실에 직접 들어가 확인 예정"이라고 덧붙였다.
앞서 4일(한국시간) 오후 8시 40분경 호르무즈 해협 내측 UAE 샤르자 북쪽에 정박 중이던 HMM 나무호 기관실 좌현에서 폭발에 따른 화재가 발생했다.
이 배는 국내 최대 해운사인 HMM이 운용하는 것으로, 파나마 선적이다. 우리 국적 선원 6명과 외국인 선원 18명 등 총 24명이 탑승해 있다. 이번 사고로 인한 인명 피해는 없었다.
현재 호르무즈 해협 내측인 페르시아만에 발 묶인 HMM 선박은 원유 및 석유 제품 운반선 2척, 벌크선 2척, 컨테이너 운반선 1척 등 총 5척이다. 폭발·화재가 발생한 HMM 나무호는 벌크선이다.
사고 당시 나머지 선박도 인근에 있었던 것으로 파악된다. 그러나 HMM 나무호를 제외한 선박들은 사고 발생 인근 해역을 벗어나 페르시아만 안쪽으로 더 이동했다고 HMM은 설명했다.