닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 전남

노관규 순천시장, 민선9기 출마 공식화…“순천 미래 완성하겠다”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260507010001275

글자크기

닫기

순천 나현범 기자

승인 : 2026. 05. 07. 09:36

노 후보, 현재 순천 상황 ‘위기와 기회의 갈림길’ 진단
노관규 출마
노관규 순천시장이 지난 6일 오천그린광장에서 열린 출마선언식에서 "지난 4년간 만들어온 순천의 변화를 완성하겠다"고 밝혔다. /노관규 선거캠프
노관규 전남 순천시장이 민선 9기 순천시장 선거 출마를 공식 선언하며 "지난 4년간 추진해 온 순천의 변화를 완성하겠다"고 밝혔다.

노 시장은 지난 6일 순천 오천그린광장에서 열린 출마선언식에서 "4년 전 시민들의 선택은 정치권 눈치를 보지 말고 오직 순천의 미래만 바라보며 일하라는 뜻이었다"며 "그 기대에 보답하기 위해 쉼 없이 달려왔다"고 말했다.

이어 지난 성과에 대해 "2023 순천만국제정원박람회의 성공으로 대한민국을 대표하는 정원도시로 도약했다"며 "남문터광장, 오천그린광장, 신대천 등 도시 곳곳의 공간 혁신을 통해 시민의 일상이 획기적으로 달라졌다"고 강조했다.

또 "한화에어로스페이스, 포스코리튬솔루션, 코스트코 등 굵직한 기업 유치를 통해 순천 경제를 미래산업으로 바꾸는 획기적인 변화를 만들어냈다"고 평가했다.

노 시장은 현재 순천 상황을 '위기와 기회의 갈림길'로 진단했다. 그는 "지금 순천은 멈출 때가 아니라 미래 비전을 위해 더 나아가고 그 비전을 반드시 완성해야 할 때"라며 "그 완성은 아무나 할 수 있는 일이 아니고 경험과 지혜, 강력한 추진력과 용기가 필요하다"고 말했다.

특히 일부 정치세력을 겨냥해 "시민들과 함께 피땀 흘려 만든 이 모든 변화와 성과를 무시하고 모든 것을 원점으로 돌리려는 세력이 있다"며 "무조건적인 반대와 발목잡기로 우리가 만들어온 변화를 부정하려고 한다"고 비판했다. 이어 "만약 그들의 목적이 달성된다면 그 피해는 결국 시민 여러분께 돌아갈 수밖에 없다"고 비판했다.

노 시장은 순천의 미래 전략으로 "그린바이오, 문화콘텐츠, 우주항공·방산, 치유 산업, RE100 반도체 국가산단 등 산업 구조를 통째로 바꾸는 5대 경제축을 구축해 오고 있다"며 "이제 이 토대 위에 순천의 미래를 완성하겠다"고 밝혔다. 또 "앞으로의 4년은 순천이 전남 동부권 중심도시로 도약하는 결정적 시기"라며 "지속적인 발전이냐, 중단이냐의 갈림길에 서 있다"고 강조했다.

그는 "위기의 시대일수록 말이 아닌 결과로 증명하는 리더가 필요하다"며 "지난 4년의 성과로 이미 증명했고, 그 완성의 책임도 끝까지 지겠다"고 말했다.
나현범 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기