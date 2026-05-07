노관규 순천시장, 민선9기 출마 공식화…“순천 미래 완성하겠다”

노 후보, 현재 순천 상황 ‘위기와 기회의 갈림길’ 진단

노관규 출마 0 노관규 순천시장이 지난 6일 오천그린광장에서 열린 출마선언식에서 "지난 4년간 만들어온 순천의 변화를 완성하겠다"고 밝혔다. /노관규 선거캠프

노관규 전남 순천시장이 민선 9기 순천시장 선거 출마를 공식 선언하며 "지난 4년간 추진해 온 순천의 변화를 완성하겠다"고 밝혔다.노 시장은 지난 6일 순천 오천그린광장에서 열린 출마선언식에서 "4년 전 시민들의 선택은 정치권 눈치를 보지 말고 오직 순천의 미래만 바라보며 일하라는 뜻이었다"며 "그 기대에 보답하기 위해 쉼 없이 달려왔다"고 말했다.이어 지난 성과에 대해 "2023 순천만국제정원박람회의 성공으로 대한민국을 대표하는 정원도시로 도약했다"며 "남문터광장, 오천그린광장, 신대천 등 도시 곳곳의 공간 혁신을 통해 시민의 일상이 획기적으로 달라졌다"고 강조했다.또 "한화에어로스페이스, 포스코리튬솔루션, 코스트코 등 굵직한 기업 유치를 통해 순천 경제를 미래산업으로 바꾸는 획기적인 변화를 만들어냈다"고 평가했다.노 시장은 현재 순천 상황을 '위기와 기회의 갈림길'로 진단했다. 그는 "지금 순천은 멈출 때가 아니라 미래 비전을 위해 더 나아가고 그 비전을 반드시 완성해야 할 때"라며 "그 완성은 아무나 할 수 있는 일이 아니고 경험과 지혜, 강력한 추진력과 용기가 필요하다"고 말했다.특히 일부 정치세력을 겨냥해 "시민들과 함께 피땀 흘려 만든 이 모든 변화와 성과를 무시하고 모든 것을 원점으로 돌리려는 세력이 있다"며 "무조건적인 반대와 발목잡기로 우리가 만들어온 변화를 부정하려고 한다"고 비판했다. 이어 "만약 그들의 목적이 달성된다면 그 피해는 결국 시민 여러분께 돌아갈 수밖에 없다"고 비판했다.노 시장은 순천의 미래 전략으로 "그린바이오, 문화콘텐츠, 우주항공·방산, 치유 산업, RE100 반도체 국가산단 등 산업 구조를 통째로 바꾸는 5대 경제축을 구축해 오고 있다"며 "이제 이 토대 위에 순천의 미래를 완성하겠다"고 밝혔다. 또 "앞으로의 4년은 순천이 전남 동부권 중심도시로 도약하는 결정적 시기"라며 "지속적인 발전이냐, 중단이냐의 갈림길에 서 있다"고 강조했다.그는 "위기의 시대일수록 말이 아닌 결과로 증명하는 리더가 필요하다"며 "지난 4년의 성과로 이미 증명했고, 그 완성의 책임도 끝까지 지겠다"고 말했다.