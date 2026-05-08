GM ‘슈퍼크루즈’, 핸즈프리 10억 마일 달성

2028년 아이즈 오프 주행 기술 도입

[사진 2] GM 슈퍼크루즈 0 제너럴모터스(GM)의 슈퍼크루즈 핸즈프리 기능을 사용하는 모습. /GM

제너럴모터스(GM)의 핸즈프리 보조 시스템이 지구와 달을 2100회 왕복할 수 있는 거리인 10억 마일(16억㎞) 주행에 달성했다.8일 GM에 따르면 북미 지역에 출시된 23개 모델, 약 75만대의 슈퍼크루즈 탑재 차량에서 최근 1년간 총 710만 시간 동안 슈퍼크루즈를 사용한 것으로 나타났다. 8억㎞를 핸즈프리로 주행했으며, 이는 하루 평균 약 160만㎞에 해당하는 수치다.이용 패턴 분석도 고무적이다. 슈퍼크루즈 사용시 평균 24분 동안 핸즈프리가 유지됐다. 전체 이용자의 절반 이상이 매주 해당 기능을 사용하고 있으며, 특히 85%는 월 1회 이상 사용하는 것으로 나타났다.GM은 차세대 자율주행 기술 개발을 위해 200대 이상의 차량을 캘리포니아와 미시간 지역 고속도로에서 제한적 조건하에 공공 도로 테스트를 진행하고 있다.GM은 현재 기능의 완성도를 높이고 차세대 자율 주행 기술 개발을 가속하해 통합 소프트웨어·플랫폼을 구축할 예정이다.한편 GM은 2028년까지 캐딜락 에스컬레이드 IQ를 시작으로 운전자의 시선 개입이 필요없는 아이즈 오프 주행 기술도 선보일 계획이다. 해당 기술은 내연기관 차량과 전기차 모두에 적용 가능하다.라쉬드 하크 GM 자율주행 부문 부사장은 "슈퍼크루즈는 현재의 핸즈프리 주행을 넘어 미래 자율주행 기술로 이어지는 핵심 기반"이라며 "100년이 넘는 제조 역량을 바탕으로 다양한 가격대의 고객에게 자동화된 주행 경험을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.