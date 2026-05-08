남양주시, 행정구역 개편 연구용역 착수…100만 특례시 대비

대규모 개발사업에 따른 행정수요 증가에 대응

남양주시 0 김상수 남양주시장 권한대행이 행정구역 개편 연구용역 회의를 주재하고 있다./남양주시

남양주시는 8일 '행정구역 개편 연구용역 착수보고회'를 열고 도시 성장과 인구 증가에 대응하기 위한 행정체계 개편 논의에 본격 착수했다고 밝혔다.이번 연구용역은 왕숙1·2 공공주택지구와 진접2지구, 양정역세권 개발 등 대규모 개발사업에 따른 행정수요 증가에 대응하기 위해 추진됐다.현재 일부 읍·동의 인구가 8만~11만 명 수준 증가하면서 보다 효율적이고 합리적인 행정체계 마련 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.이에 시는 지난 3월 연구용역 입찰 공고와 제안서 평가를 거쳐 경기연구원을 최종 수행기관으로 선정했다. 연구용역은 오는 12월까지 진행되며, 도시 여건 변화에 맞춘 합리적 개편안을 마련해 시민 행정서비스 만족도를 높일 방침이다.이날 보고회에서는 경기연구원 책임연구원인 이지은 박사가 연구 추진 방향과 주요 과업 내용을 발표했다.이 박사는 인구 증가와 생활권 변화에 따른 행정수요 분석 필요성을 설명하고, 생활권과 행정권 간 불일치 문제를 해소하기 위한 중장기적 행정체계 개편 방향을 제시했다. 이에 따라 △행정동 조정 △책임읍면동제 운영 △일반구 전환 가능성 △행정구역 경계조정 △주민 의견수렴 및 갈등관리 방안 등을 검토한다.특히 이번 연구에서는 화도읍과 다산1동, 진접읍, 별내동 등 인구 과대 지역의 분리·신설 가능성을 중점 분석한다. 또 왕숙신도시와 진접2지구, 양정역세권 등 개발지역의 행정구역 조정 필요성도 함께 검토할 계획이다.아울러 연구 과정에서 주민설명회와 공청회를 열어 시민 의견을 적극 반영할 예정이다.김상수 남양주시장 권한대행은 "도시 성장과 균형발전을 함께 담아낼 수 있는 실효성 있는 행정체계 개편 방안을 마련해 시민 삶의 질 향상과 100만 특례시 기반 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.