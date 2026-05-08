‘5선’ 조배숙, 국회부의장 출사표…“보수 유리천장 깨겠다”

국회부의장 출마 기자회견 하는 국민의힘 조배숙...<YONHAP NO-5217> 0 조배숙 국민의힘 의원이 8일 국회 소통관에서 22대 국회 후반기 국회부의장 출마 기자회견을 하고 있다. /연합

5선 중진인 조배숙 국민의힘 의원이 8일 22대 후반기 국회 부의장 선거에 출사표를 던졌다.조 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "벼랑 끝에 선 의회 민주주의를 바로 세우고 국민의 삶을 지키는 국회를 만들겠다는 절박한 심정으로 22대 후반기 부의장 선거 출마를 선언한다"고 밝혔다.조 의원은 "보수의 유리 천장을 깨고 대한민국의 희망이 되겠다"며 "보수 정당 역사상 단 한 번도 보여드린 적 없는 '첫 여성 국회 부의장'에 도전한다"고 말했다.이어 5선 중진의 경륜과 민주당과의 협치 경험을 강조했다. 조 의원은 "수많은 정치적 갈등을 중재해 온 5선의 정무적 판단력을 오직 일하는 국회를 만드는 데 쓰겠다"며 "말로만 협치를 외치지 않겠다. 저는 이미 거대 여당인 민주당과 소통을 실천하고 있는 중진 의원"이라고 했다.그러면서 조 의원은 "'호남 출신 5선 여성 의원'인 제가 국회의장단에 서는 것 자체가 대한민국 통합의 상징이 될 것"이라고 말했다.국민의힘은 오는 13일 의원총회에서 야당 몫 국회 부의장 후보를 선출할 예정이다. 당내 최다선인 6선 조경태 의원이 후보로 거론되며, 전반기 국회 부의장에 도전했던 4선 박덕흠 의원도 이날 출마를 선언했다.국회의장단은 총 3명으로 구성되며, 제1당인 더불어민주당이 의장과 부의장 1명을, 제2당인 국민의힘이 부의장 1명을 각각 맡는다.