닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

‘5선’ 조배숙, 국회부의장 출사표…“보수 유리천장 깨겠다”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260508010001821

글자크기

닫기

이체리 기자 | 김주리 기자

승인 : 2026. 05. 08. 13:12

국회부의장 출마 기자회견 하는 국민의힘 조배숙...<YONHAP NO-5217>
조배숙 국민의힘 의원이 8일 국회 소통관에서 22대 국회 후반기 국회부의장 출마 기자회견을 하고 있다. /연합
5선 중진인 조배숙 국민의힘 의원이 8일 22대 후반기 국회 부의장 선거에 출사표를 던졌다.

조 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "벼랑 끝에 선 의회 민주주의를 바로 세우고 국민의 삶을 지키는 국회를 만들겠다는 절박한 심정으로 22대 후반기 부의장 선거 출마를 선언한다"고 밝혔다.

조 의원은 "보수의 유리 천장을 깨고 대한민국의 희망이 되겠다"며 "보수 정당 역사상 단 한 번도 보여드린 적 없는 '첫 여성 국회 부의장'에 도전한다"고 말했다.

이어 5선 중진의 경륜과 민주당과의 협치 경험을 강조했다. 조 의원은 "수많은 정치적 갈등을 중재해 온 5선의 정무적 판단력을 오직 일하는 국회를 만드는 데 쓰겠다"며 "말로만 협치를 외치지 않겠다. 저는 이미 거대 여당인 민주당과 소통을 실천하고 있는 중진 의원"이라고 했다.

그러면서 조 의원은 "'호남 출신 5선 여성 의원'인 제가 국회의장단에 서는 것 자체가 대한민국 통합의 상징이 될 것"이라고 말했다.

국민의힘은 오는 13일 의원총회에서 야당 몫 국회 부의장 후보를 선출할 예정이다. 당내 최다선인 6선 조경태 의원이 후보로 거론되며, 전반기 국회 부의장에 도전했던 4선 박덕흠 의원도 이날 출마를 선언했다.

국회의장단은 총 3명으로 구성되며, 제1당인 더불어민주당이 의장과 부의장 1명을, 제2당인 국민의힘이 부의장 1명을 각각 맡는다.
이체리 기자
김주리 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기