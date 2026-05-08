靑 “개헌 논의 중단돼선 안돼…국민과의 약속 지켜달라”

이재명 대통령, 어버이날 축사 0 이재명 대통령이 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에서 축사를 하고 있다. /연합뉴스

청와대는 8일 국민의힘 불참으로 헌법개정안 본회의 처리가 무산된 것과 관련해 유감을 표명했다.그러면서 "후반기 국회에 보다 책임 있는 자세로 개헌 논의를 이어가며 국민과의 약속을 지켜주시길 요청드린다"고 밝혔다.강유정 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "국민께 약속했던 개헌 논의가 결코 중단되어서는 안 된다"며 이 같이 말했다.강 수석대변인은 "헌법개정안 본회의 처리가 국민의힘 소속 국회의원들의 반대로 끝내 무산된 데 대해 유감을 표한다"며 "이번 개헌안은 헌법 전문에 부마민주항쟁과 5·18 민주화운동 정신을 담고, 국가의 지역균형발전 책임과 계엄에 대한 국회의 통제 권한 강화를 명시하는 내용을 담고 있다"고 설명했다.이어 "지난 12·3 불법계엄 사태의 교훈을 헌법에 반영하자는 국민적 요구였으며 여야 간 큰 이견도 없었다"며 "이에 국민들은 국가의 안위와 민주주의를 지키기 위한 최소한의 개헌마저 반대한 이유를 납득하기 어려우실 것"이라고 덧붙였다.아울러 강 수석대변인은 "개헌은 단지 제도를 고치는 문제가 아니다. 극한 대립과 정쟁을 넘어 협의 정치와 국민 통합, 사회적 화합을 복원하는 새로운 출발점이 돼야 한다"며 "청와대는 앞으로도 시대적 과제인 개헌 논의를 국민과 함께 흔들림 없이 추진해 나가겠다"고 약속했다.