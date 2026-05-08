DL㈜, 1분기 영업익 1129억원…석화·에너지 반등에 858% 급증

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DL㈜가 올해 1분기 석유화학·에너지 부문 실적 개선에 힘입어 수익성을 큰 폭으로 끌어올렸다. 고부가 제품 중심의 포트폴리오 전략과 해외 사업 다변화가 실적 회복으로 이어졌다는 평가다.DL㈜은 8일 잠정 실적 공시를 통해 연결 기준 올해 1분기 매출 1조2828억원, 영업이익 1129억원을 기록했다고 밝혔다. 전분기 대비 매출은 523억원 늘었고, 영업이익은 1011억원 증가했다. 영업이익 증가율은 858%에 달한다.실적 개선은 석유화학 부문이 주도했다. DL케미칼은 폴리부텐(PB) 사업의 높은 수익성을 유지한 가운데, 폴리에틸렌(PE) 부문도 호르무즈 해협 봉쇄 이슈 이후 제품 가격 상승 효과가 반영되며 수익성이 개선됐다.미국 자회사 크레이튼은 연말 비수기 종료 이후 가동률 회복과 판매 증가가 이어졌고, 원재료 가격 상승 효과까지 더해지며 흑자 전환에 성공했다. 회사 측은 북미·유럽 생산설비의 공급 안정성이 경쟁 우위로 작용하고 있다고 설명했다.에너지 부문도 실적 개선 흐름을 이어갔다. DL에너지는 계절적 성수기 진입에 따라 국내외 발전 자산 이용률과 전력 판매 마진이 상승하며 영업이익 370억원을 기록했다. 전분기 대비 43.4% 증가한 수준이다.호텔 사업을 맡고 있는 글래드는 외국인 관광객과 기업 수요 증가에 힘입어 견조한 수익성을 유지했다. 계절적 비수기에도 27.7%의 영업이익률을 기록했으며, 객실 단가 상승 흐름도 이어지고 있다는 설명이다.DL㈜ 관계자는 "원가 절감과 운영 효율 개선, 고부가가치 제품 중심의 포트폴리오 개편을 지속해 수익성과 현금 창출력을 강화할 것"이라며 "글로벌 공급망 교란 환경에서도 해외 사업 포트폴리오 다변화를 통해 중장기 경쟁력을 확보해 나가겠다"고 말했다.