코오롱인더, 1분기 영업익 130% 껑충…“체질 개선 결실”

아라미드 증설 효과·운영 효율화로 전 사업부문 고른 성장

패션 부문 흑자 전환 성공, 고부가 소재 중심 수익 극대화

사진 1 0 서울 마곡산업단지 코오롱인더스트리 원앤온리(One&Only) 타워 전경./코오롱인더스트리

코오롱인더스트리가 대외 불확실성 속에서도 운영 효율화와 고부가가치 제품 판매 확대를 통해 올해 1분기 괄목할만한 성적을 거뒀다.8일 금융감독원에 따르면 코오롱인더스트리의 연결 기준 1분기 매출액 1조 2374억원, 영업이익은 619억원으로 전년 동기 대비 130.1% 증가했다.이번 실적 반등의 핵심 동력으로는 전사적으로 추진해온 운영 효율화 프로젝트와 주요 사업 부문의 고른 성장이 꼽힌다.특히 산업자재 부문에서는 슈퍼 섬유로 불리는 아라미드와 엔지니어링 플라스틱이 실적을 견인했다. 지난해 말 단행한 아라미드 구미공장의 생산 라인 증설이 가동 궤도에 오르며 전기차 타이어와 5G 광케이블 등 고부가 시장 점유율을 확대한 점이 주효했다.화학 부문은 정기 보수를 마치고 석유수지 생산을 본격 재개하며 수익성을 회복했다. 패션 부문 역시 소비 심리 회복과 더불어 날씨 변화를 고려한 전략적 상품 배치가 적중하며 매출 신장과 함께 영업이익 흑자 전환에 성공했다. 코오롱스포츠 등 주력 브랜드의 견조한 실적과 신규 브랜드의 안착이 실적 개선에 힘을 보탠 결과다.코오롱인더스트리 측은 "어려운 환경에서도 운영 효율화 프로젝트가 전 사업 부문에서 실질적인 성과를 거두고 있다"며 "향후에도 아라미드와 같은 고부가 제품군을 중심으로 포트폴리오를 고도화하고 수소 연료전지 부품 등 미래 먹거리 사업에 대한 투자를 지속해 나갈 계획"이라고 밝혔다.