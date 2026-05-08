닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 청와대

李대통령 부부, 순직 공무원 부모 위로하다 함께 눈물

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260508010001873

글자크기

닫기

홍선미 기자

승인 : 2026. 05. 08. 15:54

현직 대통령 부부 중 처음으로 어버이날 기념식 동반 참석
"국가가 자식 된 도리와 책임을 다하고 끝까지 곁 지키겠다"
위로하는 김혜경 여사
김혜경 여사가 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에서 순직 소방관, 경찰관 부모님들에게 카네이션을 달아드린 후 한 유가족을 위로하고 있다./연합뉴스
이재명 대통령과 김혜경 여사가 8일 어버이날 기념식에서 눈물을 흘렸다.

화재, 구조 등 국민 안전을 위해 봉사하다 순직한 소방·경찰 공무원 부모들의 가슴에 직접 카네이션을 달아주던 이 대통령 부부는 눈물 짓는 부모들을 위로하다 함께 눈시울을 붉혔다.

이 대통령과 김 여사는 이날 서울시 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에 참석했다. 어버이날 기념식에 현직 대통령 부부가 나란히 참석한 것은 이번이 처음이다.

이 자리에는 화재 등의 사고 수습·구조 과정에서 순직한 소방·경찰 공무원 부모 및 효행 실천 유공자, 독거노인 등 230여명이 함께했다.

이 대통령 부부가 직접 카네이션을 달아준 이들은 경북 문경 화재로 순직한 고(故) 김수광 소방장과 박수훈 소방교, 전북 김제 주택화재 진압 중 순직한 고 성공일 소방교, 제주 창고 화재로 순직한 고 임성철 소방장, 가양대교 투신자 수색 중 순직한 고 유재국 경위의 부모 및 강원 강릉 화재로 순직한 고 이호현 소방교의 부친 등 11명이다.

카네이션을 달아주는 내내 울먹이던 김 여사는 한 순직 공무원의 어머니와 포옹하며 눈물을 흘렸다.

이 대통령은 연설을 시작하기 전 "카네이션을 전달하다 보니 저도 갑자기 눈물이 났다"며 "마음이 아프실 것이다. 위로의 말씀을 드린다"라고 말했다.

또 이 대통령은 "어버이날, 만나지 못할 가족을 그리워하며 아파하고 계신 분들이 있다"고 말하며 목이 메 말을 잇지 못했고, "오늘 함께해 주신 모든 분들을 포함해서, 이 땅의 모든 부모님들께 건강과 평안이 함께 하길 기원한다"고 말할 때 흐느끼기도 했다.

이 대통령은 "사랑하는 자식을 먼저 떠나보내야 했던 그 슬픔 앞에서 그 어떤 말로도 위로를 다 할 수 없음을 잘 알고 있다"며 "가장 위험한 현장에서 마지막까지 소임을 다했을 그 젊은 청년들의 숭고한 희생을 무겁게 기억하겠다"고 말했다.

이어 "국가가 자식 된 도리와 책임을 다하고 끝까지 곁을 지키겠다는 의지를 담아 유가족 여러분께 카네이션을 달아드린 것"이라고 설명했다.

이 대통령은 축사를 마친 뒤 손수건으로 눈물을 닦았다.

이날 행사에선 효행 실천 유공자에 대한 포상도 진행됐다.

눈물 닦는 이재명 대통령
이재명 대통령이 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에서 축사 후 눈물을 닦고 있다. 이 대통령은 축사에 앞서 순직 경찰관, 소방관 부모님들에게 카네이션을 달아드렸다. /연합뉴스
카네이션 달아드리는 이재명 대통령
이재명 대통령이 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에서 순직 소방관, 경찰관 부모님들에게 카네이션을 달아드리고 있다. /연합뉴스
홍선미 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기