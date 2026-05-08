해양환경 규제 촘촘해진다…국내 해운·조선업계 대응 본격화

KOMSA, 부산서 정책설명회…해운·조선업계 250명 참석

CII 산정방식 개선·선박평형수 관리·미래 대체연료 활용 등 공유

[붙임1] 5월 7일 부산 벡스코에서 열린 2026년 상반기 해양환경 정책설명회 모습 0 7일 부산 벡스코에서 열린 '2026년 상반기 해양환경 정책설명회' 모습. / 제공=한국해양교통안전공단

국제해사기구(IMO)의 선박 온실가스 감축 논의가 이어지는 가운데, 국내 해운·조선업계의 대응 준비도 본격화되고 있다. 특히 선박운항탄소집약도지수(CII) 산정방식 개선과 선박평형수 관리, 미래 대체연료 활용 등이 주요 과제로 떠오르고 있다.한국해양교통안전공단(KOMSA)은 7일 부산 벡스코(BEXCO)에서 열린 '2026년 상반기 해양환경 정책설명회'를 통해 IMO 제84차 해양환경보호위원회(MEPC) 주요 논의 결과와 국내 해운업계 대응 방향을 공유했다고 8일 밝혔다.해양수산부가 주최하고 KOMSA가 주관한 이번 설명회에는 한국선급(KR), 선박해양플랜트연구소(KRISO), HMM 등 국내 해운·조선업계 관계자 약 250명이 참석했다.설명회에서는 선박 온실가스 감축 중기조치, CII 등 에너지 효율, 선박평형수 관리협약 개정안, 선상탄소포집(OCCS) 기술 동향, 미래 대체연료 사용 사례 등이 소개됐다.먼저 선박 온실가스 감축 중기조치와 관련해서는 지난해 10월 IMO 제2차 해양환경보호위원회 특별회기에서 회원국 간 이견으로 채택 논의가 연기된 바 있으며, 올해 말 논의가 재개될 전망이다.CII 제도 보완 성과도 공유됐다. 지난해 열린 제83차 MEPC에서 탄소 배출량 계산 기준에 '항해 중(under-way)' 개념이 도입됐으나, 일부 선박의 운항 특성이 충분히 반영되지 않는다는 우려가 제기됐다. 이에 우리나라가 관련 지침 개정을 주도해 제도 시행 전 보완이 이뤄졌다는 점이 설명회에서 공유됐다. 또 선박평형수 관리 분야에서도 우리나라의 제안으로 처리장치 설치·유지 기준에 대한 국제 통일해석안이 MEPC에서 승인되며 선사들의 현장 혼선이 줄어들 것으로 기대된다.이밖에 OCCS 기술과 관련해서는 현재 IMO가 해당 기술의 공식 감축 수단 인정 여부와 관련한 검사·인증체계와 안전기준 마련을 검토 중인 것으로 소개됐다. 바이오 연료 등 미래 대체연료의 실제 운용 사례와 연료 공급·안전관리 과정에서의 현장 경험도 함께 공유됐다.안영철 KOMSA 이사장은 "국제 해운환경 규제가 보다 정교해지는 만큼 업계가 최신 논의 흐름을 정확히 이해하고 선제적으로 대응하는 것이 중요하다"며 "공단은 앞으로도 정책설명회를 통해 국제 논의 동향을 신속히 공유하고, 국내 해운업계의 친환경 전환과 규제 대응 역량 강화를 적극 지원하겠다"고 말했다.