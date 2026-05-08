[단독] 신영수 CJ대한통운 대표 “모터스포츠 핵심은 안전…e스포츠 성장 기대”

신 대표, 8일 스피드웨이 찾아

아시안게임 e스포츠 국대 시상

KakaoTalk_20260508_160631994 0 신영수 CJ대한통운 대표 겸 대한자동차경주협회장(왼쪽)이 8일 2026 나고야-아이치 아시안게임 그란 투리스모 7 국가대표로 선발된 김영찬 선수를 축하하고 있다./김정규 기자

지난해부터 대한자동차경주협회를 이끌고 있는 신영수 CJ대한통운 대표가 국내 모터스포츠 산업의 지속 성장을 위해 가장 중요한 가치로 '안전'을 꼽았다.신 협회장은 8일 경기 용인시에 위치한 스피드웨이에서 기자와 만나 "모터스포츠에서 가장 중요한 건 결국 안전"이라며 "레이스는 속도를 겨루는 스포츠이지만, 사고 없이 경기가 운영될 수 있는 시스템을 만드는 게 무엇보다 중요하다"고 밝혔다.이어 "다른 산업군에서도 안전사고는 발생하지만 자동차 경주는 한 번의 사고가 큰 위험으로 이어질 수 있다"며 "그렇게 잘 되게 지원하는 일이 가장 중요한 역할"이라고 말했다.이날 신 협회장은 스피드웨이에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 그란 투리스모 7 국가대표 선발전 현장을 찾아 시상자로 참석했다.대한자동차경주협회는 한국e스포츠협회와 함께 이번 국대선발전을 공동주관했다. 현대차는 개최장소와 심 레이싱 장비 등을 후원했다. 최근에는 모터스포츠와 e모터스포츠의 경계 역시 점점 허물어지고 있다신 협회장은 "선수들에게도 아시안게임 무대는 굉장히 큰 의미가 있지 않겠느냐"며 "국가대표로 선발돼 국제대회에 나간다는 것 자체가 큰 영광이고, 좋은 성과까지 이어진다면 e모터스포츠가 또 하나의 새로운 스포츠 산업으로 자리 잡는 계기가 될 수 있다"고 밝혔다.이어 "한국 국가대표로 선발되는 과정 자체가 금메달보다 더 어렵다는 얘기도 있을 정도"라고 덧붙였다.신 협회장은 2027년까지 국내 모터스포츠 산업을 이끈다. 임기 기간 동안 유망 드라이버 육성 체계와 경기 심판 교육 시스템을 고도화하는 한편, 국제 기준에 부합하는 ESG 경영 체계 도입에도 힘을 쏟겠다는 계획이다. 다만, 그는 연임 여부에 대해선 말을 아꼈다.한편, CJ그룹은 지난 2011년부터 대한자동차경주협회를 후원하며 국내 모터스포츠 산업 저변 확대에 참여해 오고 있다.CJ대한통운은 2016년부터 협회 후원을 전담했고, 국내 대표 자동차 경주 대회인 오네 슈퍼레이스 챔피언십 타이틀 스폰서를 맡고 있다. 지난해에는 통합 배송 브랜드 '오네(O-NE)' 인지도 강화를 위해 대회명을 '오네 슈퍼레이스 챔피언십'으로 변경했다.