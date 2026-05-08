“품질·환경·안전·ESG 역량 갖춘 기업 우대” 동부건설, 우수 협력사 모집

[사진자료] 동부건설 사옥 전경 0 동부건설 사옥 전경.

동부건설은 오는 6월 5일까지 '2026년 협력업체 신규 모집'을 실시한다고 8일 밝혔다. 이번 모집은 우수한 시공 역량과 건전한 재무구조, 안전관리 체계를 갖춘 협력사를 발굴해 안정적인 협력 네트워크를 구축하기 위한 취지다.모집 분야는 토목, 건축, 기전, 가설재, 기계설비, 전기통신, 장비 등이다. 지원 자격은 △면허 취득 및 사업 개시 3년 이상 △신용등급 B0 이상 △현금흐름등급 C- 이상 △안전관리등급 이크레더블 SH5 또는 나이스디앤비 SA5 이상, 동부건설 평가 D등급 이상 등이다.선정 심사는 서류심사와 현장실사를 통해 진행된다. 동부건설은 경영현황, 재무현황 등을 종합적으로 평가해 협력업체를 선정할 계획이다. 특히 현장 안전관리 역량과 재무 안정성을 주요 평가 요소로 반영해 협력사 운영의 안정성과 공사 수행 품질을 함께 높인다는 방침이다.또한 품질경영시스템(ISO9001), 환경경영시스템(ISO14001), 안전보건경영시스템(KOSHA18001) 인증, 환경·사회·지배구조(ESG) 평가등급 보유 여부 등 동반성장 프로그램 참여 실적에 대해서는 가점을 부여한다. 이를 통해 단순 시공 역량뿐만 아니라 품질·환경·안전·ESG 관리 역량을 갖춘 협력사를 우대할 예정이다.접수는 이크레더블 또는 나이스디앤비 신용평가서와 협력업체 등록 신청서를 함께 제출하는 방식으로 진행된다. 선정 결과는 별도 공지를 통해 발표될 예정이다.회사는 이번 모집을 통해 우수 협력사 풀을 확대하고, 공종별 전문성을 갖춘 협력업체와의 협업 체계를 강화할 계획이다. 특히 재무 건전성과 안전관리 역량을 갖춘 협력사를 중심으로 선발해 현장 운영의 효율성을 높이고 원가경쟁력 제고에도 힘쓸 방침이다.