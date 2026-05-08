CJ프레시웨이, 1Q 영업익 전년比 3.8% ↑…온라인·키친리스 ‘쌍끌이 성장’

1분기 매출 8339억·영업익 110억

식봄·프레시밀온 앞세워 본격 성장

[CJ프레시웨이 사진자료] 대표 이미지_양산 물류센터 (1) 0 CJ프레시웨이 양산 물류센터 전경./CJ프레시웨이

[CJ프레시웨이 사진자료] CJ프레시웨이 1분기 온라인 사업 성장 추이 0 CJ프레시웨이 1분기 온라인 사업 성장 추이./CJ프레시웨이

CJ프레시웨이가 내수 소비 위축과 경기 불확실성 속에서도 전 사업 부문 성장세를 이어가며 안정적인 1분기 실적을 기록했다. 온라인 유통과 '키친리스' 기반 급식 사업이 빠르게 성장하며 미래형 식음 솔루션 기업으로의 전환에 속도를 내고 있다는 평가다.8일 금융감독원에 따르면 CJ프레시웨이는 올해 1분기 연결 기준 매출 8339억원, 영업이익 110억원을 기록했다. 지난해 같은 기간과 비교해 각각 4.4%, 3.8% 증가한 수치다.이번 실적의 핵심은 온라인 유통 경쟁력 강화와 급식사업 구조 혁신이다. 식자재 유통사업(외식 식자재·식품원료) 매출은 3999억원을 거뒀다. 특히 온라인 경로 매출은 전년 동기 대비 17% 증가하며 두 자릿수 성장세를 이어갔다. CJ프레시웨이는 상품 구색 확대와 물류 서비스 고도화를 통해 온라인 유통 경쟁력을 지속 강화해왔다.온라인 사업 확대를 위한 투자도 본격화했다. CJ프레시웨이는 지난 3월 B2B 식자재 오픈마켓 플랫폼 '식봄'을 운영하는 마켓보로의 추가 지분을 확보하며 총 55% 지분을 보유한 최대주주에 올랐다. 이를 기반으로 플랫폼 중심 유통 구조 전환과 디지털 사업 확대에 속도를 낼 계획이다.외식 프랜차이즈 신규 고객사 확대도 실적 개선에 힘을 보탰다. 여기에 유제품과 수산품 등 차별화 상품 유통 확대에 따른 식품원료 부문 성장까지 더해지며 유통사업 경쟁력이 강화됐다는 분석이다.급식사업(급식식자재·푸드서비스) 또한 성장세를 이어갔다. 1분기 급식사업 매출은 4274억원으로 집계됐다.특히 CJ프레시웨이가 미래 성장동력으로 육성 중인 '키친리스'가 성과를 냈다. 키친리스는 별도의 조리 공간 없이 다양한 장소에서 식사 서비스를 제공하는 미래형 솔루션 모델이다. 관련 서비스인 '프레시밀온' 매출은 전년 동기 대비 41% 증가하며 수익성 개선에 기여했다.푸드서비스 부문에선 인천공항 푸드코트 등 대형 컨세션 사업 성장세가 두드러졌다. 해당 경로 매출은 전년 대비 43% 증가했다. 키즈·학교 급식 경로 중심의 급식 식자재 매출 확대도 실적 상승을 뒷받침했다.임성철 CJ프레시웨이 최고재무책임자(CFO)는 "계절적 비수기와 불확실한 대외 환경 속에서도 유통·급식 양대 사업의 균형 성장과 온라인·키친리스 중심 신성장 모델의 성과를 확인했다"며 "그간 축적해온 신사업 기반이 본격적인 성과로 이어지고 있는 만큼, 실행 속도를 높여 수익성 중심의 지속 성장 구조를 확립해 나가겠다"고 말했다.