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동원그룹, 사업 다각화 통했다…1Q 영업익 전년比 17%↑

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이창연 기자

승인 : 2026. 05. 08. 17:59

1분기 매출액 2조5300억원…전년 대비 9.1%↑
고환율 부담 등으로 수산·식품 부문 실적 저조
글로벌 진출 및 B2B 거래 확대로 실적 방어
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동원그룹 본사 전경./동원그룹
동원그룹의 사업 지주사인 동원산업이 고환율과 원자재 가격 불안, 내수 침체라는 삼중 악재 속에서도 올해 1분기 실적 성장세를 이어갔다. 수산·식품 부문이 수익성 압박을 받았지만 포장재·물류 등 B2B(기업 간 거래) 사업이 실적을 떠받치며 그룹 전체 실적 방어에 성공했다.

8일 금융감독원에 따르면 동원산업은 올해 1분기 연결기준 매출액 2조5300억원, 영업이익 1462억원을 기록했다. 지난해 같은 기간 대비 각각 9.1%, 17.1% 증가한 수치다. 당기순이익은 1129억원으로 51% 늘었다.

동원산업의 별도 기준 매출액은 전년 대비 7.8% 감소한 2958억원, 영업이익은 35.7% 줄어든 666억원으로 집계됐다.

식품 계열사 동원F&B도 온라인 채널 성장에 힘입어 매출은 소폭 증가했지만 수익성은 악화됐다. 환율 상승에 따른 원가 부담과 원자재 가격 불안, 오프라인 유통 경쟁 심화 등이 겹치며 영업이익은 6% 이상 감소했다.

반면 B2B 사업은 안정적인 성장세를 이어갔다. 식자재 유통 계열사 동원홈푸드는 조미식품·식자재·급식서비스·축산물 유통 등 전 사업 부문에서 고른 성장세를 기록했다. 신규 거래처 확대가 식자재·축산물 유통 사업 성장으로 이어졌고, 조미사업 역시 기업 고객 수요 증가에 힘입어 실적이 개선됐다.

포장·소재 계열사인 동원시스템즈도 수출 확대 효과를 봤다. 연포장재와 식품캔 등 고부가가치 제품 중심의 수출이 늘면서 1분기 매출은 3378억원으로 전년 동기 대비 0.3% 증가했고, 영업이익은 130억원으로 같은 기간 3.9% 늘었다.

물류 계열사 동원로엑스와 건설 계열사 동원건설산업도 실적 개선 흐름을 이어갔다. 신규 물량 확보와 공사 수주 확대에 힘입어 매출과 영업이익 모두 두 자릿수 성장률을 기록했다. 특히 운송 효율화와 우량 사업지 중심의 선별 수주 전략이 수익성 개선에 기여했다는 설명이다.

업계에서는 동원그룹의 사업 다각화 전략이 실적 안정성을 높였다는 분석이 나온다. 전통적인 수산·식품 사업 외에 포장재·물류·건설 등 B2B 중심 사업 포트폴리오를 강화한 것이 외부 변수에 대한 대응력을 높였다는 평가다.

동원그룹 관계자는 "고환율과 원자재 수급 불안, 내수 시장 침체 등 어려운 경영 환경이 이어지며 부담이 가중되고 있는 상황"이라며 "다가오는 2분기에도 경영 환경이 나아지지 않을 전망이지만, 수산-식품-소재-물류로 이어지는 견고한 사업 포트폴리오를 기반으로 내실 경영에 집중할 것"이라고 말했다.
이창연 기자

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