동원그룹, 사업 다각화 통했다…1Q 영업익 전년比 17%↑

1분기 매출액 2조5300억원…전년 대비 9.1%↑

고환율 부담 등으로 수산·식품 부문 실적 저조

글로벌 진출 및 B2B 거래 확대로 실적 방어

clip20260508175321 0 동원그룹 본사 전경./동원그룹

동원그룹의 사업 지주사인 동원산업이 고환율과 원자재 가격 불안, 내수 침체라는 삼중 악재 속에서도 올해 1분기 실적 성장세를 이어갔다. 수산·식품 부문이 수익성 압박을 받았지만 포장재·물류 등 B2B(기업 간 거래) 사업이 실적을 떠받치며 그룹 전체 실적 방어에 성공했다.8일 금융감독원에 따르면 동원산업은 올해 1분기 연결기준 매출액 2조5300억원, 영업이익 1462억원을 기록했다. 지난해 같은 기간 대비 각각 9.1%, 17.1% 증가한 수치다. 당기순이익은 1129억원으로 51% 늘었다.동원산업의 별도 기준 매출액은 전년 대비 7.8% 감소한 2958억원, 영업이익은 35.7% 줄어든 666억원으로 집계됐다.식품 계열사 동원F&B도 온라인 채널 성장에 힘입어 매출은 소폭 증가했지만 수익성은 악화됐다. 환율 상승에 따른 원가 부담과 원자재 가격 불안, 오프라인 유통 경쟁 심화 등이 겹치며 영업이익은 6% 이상 감소했다.반면 B2B 사업은 안정적인 성장세를 이어갔다. 식자재 유통 계열사 동원홈푸드는 조미식품·식자재·급식서비스·축산물 유통 등 전 사업 부문에서 고른 성장세를 기록했다. 신규 거래처 확대가 식자재·축산물 유통 사업 성장으로 이어졌고, 조미사업 역시 기업 고객 수요 증가에 힘입어 실적이 개선됐다.포장·소재 계열사인 동원시스템즈도 수출 확대 효과를 봤다. 연포장재와 식품캔 등 고부가가치 제품 중심의 수출이 늘면서 1분기 매출은 3378억원으로 전년 동기 대비 0.3% 증가했고, 영업이익은 130억원으로 같은 기간 3.9% 늘었다.물류 계열사 동원로엑스와 건설 계열사 동원건설산업도 실적 개선 흐름을 이어갔다. 신규 물량 확보와 공사 수주 확대에 힘입어 매출과 영업이익 모두 두 자릿수 성장률을 기록했다. 특히 운송 효율화와 우량 사업지 중심의 선별 수주 전략이 수익성 개선에 기여했다는 설명이다.업계에서는 동원그룹의 사업 다각화 전략이 실적 안정성을 높였다는 분석이 나온다. 전통적인 수산·식품 사업 외에 포장재·물류·건설 등 B2B 중심 사업 포트폴리오를 강화한 것이 외부 변수에 대한 대응력을 높였다는 평가다.동원그룹 관계자는 "고환율과 원자재 수급 불안, 내수 시장 침체 등 어려운 경영 환경이 이어지며 부담이 가중되고 있는 상황"이라며 "다가오는 2분기에도 경영 환경이 나아지지 않을 전망이지만, 수산-식품-소재-물류로 이어지는 견고한 사업 포트폴리오를 기반으로 내실 경영에 집중할 것"이라고 말했다.