[현대 N 페스티벌] 김동빈 대표 “MIK, 모터스포츠 압도적 솔루션 프로바이더 도약”

지난 2월 MIK 레이싱 창단해

아이오닉 5N eN1 클래스 참가

"다양한 방식 모터스포츠 확장"

KakaoTalk_20260510_115059696_02 0 김동빈 MIK 레이싱 대표./MIK레이싱

KakaoTalk_20260510_115059696_04 0 김동빈 MIK 레이싱 대표(오른쪽)와 오한솔 선수가 이야기를 나누고 있다./MIK레이싱

KakaoTalk_20260510_115108400 0 MIK 레이싱의 아이오닉 5N 컵카./MIk레이싱

"지난 20년은 슈퍼레이스를 운영하며 한국 모터스포츠의 기틀을 닦는 시간이었습니다. 이제는 모터스포츠의 미래 가치와 밸류체인 확장을 위해 힘쓰고 싶습니다."2026 현대N 페스티벌 eN1 1라운드 예선을 하루 앞둔 지난 8일 용인 스피드웨이. 이곳에서 만난 김동빈 MIK 레이싱 대표의 표정에는 긴장감과 기대감이 동시에 묻어났다.국내 대표 모터스포츠 대회인 '슈퍼레이스 챔피언십'을 20여 년간 이끌어온 그는 지난 2월 새로운 도전에 나섰다. 모터스포츠 대회를 기획·운영하던 역할에서 한 걸음 더 나아가, 직접 레이싱팀 'MIK 레이싱'을 창단하며 팀 대표로 변신한 것이다.그가 첫 무대로 선택한 종목은 국내 최초의 전기차 원메이크 레이스인 '아이오닉 5 N eN1 클래스'다.김 대표는 "슈퍼레이스를 20년 가까이 운영하며 모터스포츠 산업의 가능성을 계속 봐왔다"며 "기존에는 특정 조직 안에서 할 수 있는 일에 한계가 있었지만, 이제는 보다 다양한 방식으로 모터스포츠를 확장해보고 싶었다"고 말했다.MIK는 단순한 레이싱팀이 아니라는 게 김 대표 설명이다. 그는 팀을 '모터스포츠 솔루션 프로바이더'라고 표현했다. 레이스 참가뿐 아니라 데이터와 기술, 팬 문화까지 연결하는 플랫폼 역할을 하겠다는 구상이다.특히 MIK가 내연기관 대신 전기차 레이스를 선택한 배경에도 이 같은 방향성이 담겼다.그는 "내연기관 분야에는 이미 훌륭한 전문가들이 많다"며 "하지만 전기차의 미래는 무궁무진하며, 이 레이스를 통해 확장할 수 있는 비즈니스 영역이 매우 넓다고 판단했다"고 밝혔다.단순히 팀을 운영을 넘어 AI 전문 업체 '쓰리세컨즈'와의 협업하는 등 김 대표는 기술적 혁신에도 공을 들이고 있다.김 대표는 "레이싱카 세팅은 타이어와 공기압, 노면 상태, 온도 등 수많은 변수의 조합으로 결정된다"며 "지금까지는 엔지니어 개인 경험에 의존하는 경우가 많았다면, 우리는 데이터를 딥러닝시켜 최적 세팅값을 찾아주는 시스템을 만들고 있다"고 말했다.모터스포츠의 퍼포먼스 엔지니어링을 공학적 영역으로 한 단계 더 끌어올리려는 시도이기도 하다.올해 eN1 클래스는 작년보다 참가 선수가 2배로 늘며 더욱 치열한 경쟁을 예고하고 있다.김 대표는 "지난해만 해도 출전 차량이 많지 않았지만 올해는 규모가 커지면서 상위권 선수들도 대거 합류했다"며 "경기 자체의 재미도 확실히 높아질 것"이라고 내다봤다.김 대표는 성적만큼이나 '팬'과의 접점을 강조했다. 그는 "전기차가 단순히 조용한 차가 아니라, 튜닝을 통해 충분히 퍼포먼스를 즐길 수 있는 재미있는 영역임을 알리고 싶다"고 말했다.그는 이어 "MIK라는 팀이 대중에게 인상 깊은 레이스를 선보이고, 모범이 되는 팀으로 성장해 팬들에게 감동을 주는 것이 최종 목표"라고 덧붙였다.