해군 4400톤급 문무대왕함, 美국제관함식 참가 위해 출항

미국 건국 250주년을 기념해 열리는 국제관함식은 7월 3일부터 8일까지 미국 뉴욕에서 진행된다. 주최국인 미국을 비롯해 대한민국과 캐나다, 영국, 일본, 스페인 등 50여 개국과 함정 100여 척이 참가한다.
문무대왕함은 6월 말 미국 노퍽 동방 해상에서 미국 2함대사령부 주관 기동훈련(FLEET-EX 250)을 한 뒤 국제관함식에 참가한다. 훈련은 미국과 브라질, 프랑스, 영국, 스페인 등 18개국 해군의 함정 30여 척이 참가할 예정이다.
K-방산 우수성을 홍보하기 위해 문무대왕함은 함미 격납고에 해양방산 홍보부스도 설치해 운영한다. 관함식 참가국을 비롯해 멕시코와 콜롬비아 등 기항지에서도 대한민국 함정과 무기체계에 대한 홍보활동도 함께한다.
또 국제관함식 참가를 마치고 복귀하는 길에서도, 콜롬비아 카르타헤나와 미국 샌디에이고에 기항해 6·25전쟁 참전용사에 대한 보훈활동도 전개할 방침이다.
정완희 문무대왕함장은 "이번 국제관함식에 한국 해군 대표로 문무대왕함이 참가할 수 있게 돼 승조원 모두 큰 자긍심을 느끼고 있다"며 "관함식 참가를 통해 대한민국 해군의 위상을 제고하고 현장에서 세계해군과 활발한 군사교류를 통한 K-방산의 우수성을 홍보하고 바다를 통한 자유와 번영의 가치를 공유하겠다"고 밝혔다.