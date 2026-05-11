해군 4400톤급 문무대왕함, 美국제관함식 참가 위해 출항

함미격납고에 해양방산 홍보부스 설치, 적극적 K-방산 홍보도

060725-N-8629M-216 0 문무대왕함(DDH-Ⅱ). /해군

4400톤급 해군 구축함인 '문무대왕함(DDH-Ⅱ)'이 미국 국제관함식 참가를 위해 11일 제주 해군기지에서 출항한다.미국 건국 250주년을 기념해 열리는 국제관함식은 7월 3일부터 8일까지 미국 뉴욕에서 진행된다. 주최국인 미국을 비롯해 대한민국과 캐나다, 영국, 일본, 스페인 등 50여 개국과 함정 100여 척이 참가한다.문무대왕함은 6월 말 미국 노퍽 동방 해상에서 미국 2함대사령부 주관 기동훈련(FLEET-EX 250)을 한 뒤 국제관함식에 참가한다. 훈련은 미국과 브라질, 프랑스, 영국, 스페인 등 18개국 해군의 함정 30여 척이 참가할 예정이다.K-방산 우수성을 홍보하기 위해 문무대왕함은 함미 격납고에 해양방산 홍보부스도 설치해 운영한다. 관함식 참가국을 비롯해 멕시코와 콜롬비아 등 기항지에서도 대한민국 함정과 무기체계에 대한 홍보활동도 함께한다.또 국제관함식 참가를 마치고 복귀하는 길에서도, 콜롬비아 카르타헤나와 미국 샌디에이고에 기항해 6·25전쟁 참전용사에 대한 보훈활동도 전개할 방침이다.정완희 문무대왕함장은 "이번 국제관함식에 한국 해군 대표로 문무대왕함이 참가할 수 있게 돼 승조원 모두 큰 자긍심을 느끼고 있다"며 "관함식 참가를 통해 대한민국 해군의 위상을 제고하고 현장에서 세계해군과 활발한 군사교류를 통한 K-방산의 우수성을 홍보하고 바다를 통한 자유와 번영의 가치를 공유하겠다"고 밝혔다.